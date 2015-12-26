Türkiye İkincisi Oldu

Türkiyedeki tüm ilköğretim okullarının katıldığı, RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) , Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT tarafından organize edilen ARKADAŞIM RADYO konulu kompozisyon yarışmasında Bilim Koleji öğrencisi Furkan Aktaş Türkiye 2. si oldu.

TRT İstanbul Radyosu Mesut Cemil Salonu’nda Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Mete, Sanatçı Halit Kıvanç ve Burcu Güneşin katıldığı törende Bilim Koleji öğrencisi Aktaş’ın ödülünü Milli Eğitim Bakanı verdi.

Bakan Çelik tören sonrası öğrencimiz Furkan Aktaş ile bir süre sohbet etti. Sohbeti sırasında, yakın zamanda Açılışını yapmış olduğu bir okulun birkaç yıl içinde Türkiye derecelerine imza atmış olasının gurur verici olduğunu belirterek Furkanı tebrik etti.

Türk medyası, iş dünyası, sanat dünyası ve bürokratların önde gelen isimlerinin hazır bulunduğu bir ortamda Malatya ilinin başarı listesinin en üst sıralarında yer alması, Malatyanın tanıtımı ve insan kalitesinin ortaya konulması adına çok anlamlı bir tablo oldu.