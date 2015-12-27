Türkiye Nüfusu Alarm Veriyor

Türkiye’nin nüfus artış hızının 2012’de bir önceki yıla göre azalması, ilerisi için endişe yarattı.

Türkiye nüfusu, 2012 yılı sonu itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi olurken, yıllık nüfus artış hızı da binde 12 olarak gerçekleşti. Önceki yıl bu rakam binde 13,5 düzeyindeydi.

Tehlike olarak görülmeli

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, nüfus artış hızındaki düşüşün ileri ki dönemler açısından bir tehlike olarak görülebileceğini ifade ederek, ”Aynı ivme devam ederse bir müddet sonra negatife dönme, yani Avrupa ülkelerindeki gibi bir azalma söz konusu olabilir. Onun için Sayın Başbakan’ın yaptığı 3 çocuk uyarısı son derece önemli” diye konuştu.

Uzun vadeli yaklaşılmalı

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alanur Çavlin Bozbeyoğlu,

2012 yılında nüfus artış hızının bir önceki yıla göre düşmesinin normal olduğunu söylledi, ”Dolayısıyla korkulması gereken bir durum yok. Ayrıca nüfus konusunu değerlendirirken uzun vadeli yaklaşmak gerekir. Bir yıl içindeki nüfus değişim oranları ile kapsamlı değerlendirmeler yapmak mümkün değil” dedi.