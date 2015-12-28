Türkiye Şampiyonası Başladı

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası açılış töreniyle Malatya’da başladı.

Yakınca Spor Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen şampiyonaya 19 erkek, 19 bayan olmak üzere 38 okul katılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, yıldızlar kategorisinin geleceğin milli takımlarını ve sporcularını oluşturması adına çok önemli bir kategori olduğunu ifade etti.

Fındıklı, Malatya’da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan sporcuların geleceğine göz kırpacağını belirterek, milli takımlara birçok sporcu çıkacağına emin olduğunu dile getirdi.

Sporculara şampiyonada başarılar dileyen Fındıklı, “Kayısıların çiçek açtığı bir dönemde inşallah sizlerde geleceğin milli takımlardaki çiçekleri olarak meyvelerinizi verirsiniz” dedi.

Fındıklı’nın konuşmasının ardından müsabakalar başladı. 80 bayan, 80 erkek olmak üzere 160 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 10 Nisan’da sona erecek. Şampiyonada, 23 hakem görev yapıyor.