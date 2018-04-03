Türkiye Şampiyonası’na Katılacaklar

2018 Okul Sporları Satranç Grup Yarışması Elazığ Bölge Yarışmasında Malatya Fen Lisesi Gençler kategorisinde bölge birincisi oldu. Malatya Fen Lisesi, Kütahya’da yapılacak olan 2018 Türkiye Okullar Satranç Şampiyonasında bölge ve Malatya’yı temsil edecek.

2018 Okul Sporları Satranç Grup Yarışması 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Elazığ’da gerçekleştirildi. 18 ilden 44 takım ve 245 sporcunun katıldığı yarışmada, Malatya Fen Lisesi, Gençler kategorisinde birinci oldu ve Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Spor Genel Müdür Müdürlüğü tarafından Türkiye Satranç Federasyonu ve Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği 2-6 Mayıs tarihleri arasında Kütahya Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından Adana, Elazığ, Kırıkkale, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen okul takımları Türkiye Birinciliğinde zirve mücadelesi verecekler.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Final Yarışmasında, 126 okul takımı yarışacak.

Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde genel ve kız okul takımları, bu zorlu maratonda kendi kategorilerinde ilk dörde girip Türkiye derecesi elde etmeye çalışacaklar.

Yeni Malatya Gazetesi