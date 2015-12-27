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Malatya Haber -

Türkiye Şampiyonasına Katılacaklar

Türkiye Şampiyonasına Katılacaklar
  • 27.12.2015
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 1932 Malatya Gücü Briç Takımı, Kulüpler Arası Briç Türkiye Şampiyonasına katılacak. 

Briç Malatya İl Temsilcisi Bayram Acar, 2014 Kulüpler Arası Briç Bölge Şampiyonasının Malatya’da yapıldığını anımsatarak, Malatya temsilcisi 1932 Malatya Gücü Briç Takımı’nın, bölge şampiyonu olduğunu kaydetti.

Acar, Kulüpler Arası Briç Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Bölge Şampiyonasını Anemon Otel’de gerçekleştirdik. 2 gün süren müsabakalara Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Sivas’tan 8 takım katıldı. Çekişmeli geçen şampiyonada, 1932 Malatya Gücü Briç Takımımız bölge şampiyonu oldu” dedi.

1932 Malatya Gücü Briç Takımı’nı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Acar, “1932 Malatya Gücü Briç Takımımız 3-8 Ağustos tarihlerinde Van’da yapılacak olan Kulüpler Arası Briç Türkiye Şampiyonasına katılacak. Takımımıza, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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