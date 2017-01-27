Türkiye Şampiyonu Kardeşler
Malatyalı görme engelli sporcular, Muhammed Dönmez ile Ünal Dönmez, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Satranç Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya’da yapıldı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un sporcusu Muhammed Dönmez yıldızlarda, Malatyalı Ünal Dönmez ise genel kategoride Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Ünal kardeşleri aldıkları başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Toy, şampiyonanın Malatyalı sporcular adına oldukça başarılı geçtiğini kaydederek, “Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor oyuncusu Muhammed Dönmez, Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Malatyalı sporcumuz Ünal Dönmez de genel kategoride Türkiye şampiyonu oldu. İki sporcumuzu da tebrik ediyorum” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi