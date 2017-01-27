Türkiye Şampiyonu Kardeşler

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 25 kişi yakalandı. Emniyet açıklamasında yakalanan kişilerin aranma sebepleri...