Türkiye Muay Thai Federasyonun 2018 faaliyet programında yer alan Gençler-Büyükler Bay-Bayan Ercan Özcan Türkiye Muaythai Şampiyonası 13-18 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı. Şampiyonaya katılan Malatyalı Eda Keskin Türkiye Şampiyonu oldu.

Ercan Özcan Türkiye Muay Thai Şampiyonası 13-18 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da yapılan şampiyonada 59 ilden toplam 1223 sporcu katıldı. Şampiyon dönüşü ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz Şu ifadelerde bulundu:

“Malatya Muay Thai takımı olarak Ercan Özcan Türkiye Muay Thai şampiyonasına 1 idareci 2 Antrenör ve 17 sporcu ile katıldık. Çok zor ve çekişmeli geçen şampiyonada 1 sporcumuz birinci 1 sporcumuz ikinci 2 sporcumuzda üçüncü olarak derece yaptılar. Yürekleriyle mücadele eden bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye Muay Thai Şampiyonu olan 48 kg’da üst Gençler bayan sporcumuz Eda Keskin Avrupa ve Dünya şampiyonasında Ülkemizi ve Malatya’mızı temsil edecektir. Bundan sonraki şampiyonada başarılar diliyorum.” dedi

Yeni Malatya Gazetesi