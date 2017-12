“Türkiye’de 191 Ülkeden 4,3 Milyon Göçmen Var”

Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla AKP Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium’da düzenlenen “Anadolu Dünya Dolu” programının açılışına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, AKP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, büyükelçiler ile birlikte çok sayıda konuk katıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İlçe belediye başkanları ile AKP Malatya İl Teşkilatının da katıldığı etkinliğe farklı illerden bulunan her yaş grubundan birçok göçmen de bulundu.

Etkinliğe Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quareasma, Fenerbahçe Doğuş’un yabancı basketbolcuları, Fenerbahçe Futbol Takımı’ndan Vincent Janssen, Elif Elmas, Galatasaray’dan Muslera, Gomis, Antalyaspor’dan Eto’o, eski Fenerbahçeli Sow da katıldı.

-“Biz her zaman ‘önce insan’ ve ‘önce insanlık’ dedik”

Etkinliğin açılışında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Birleşmiş milletler verilerine göre;300 milyona yakın göçmen, Yani dünya nüfusunun yüzde 3’ü kendi doğduğu ülkelerin dışında yaşamaktadır. Göçmenlerin 60 milyondan fazlası da, sığınmacı, mülteci veya başka bir koruma statüsü ile yuvalarından, evlerinden, uzak bir şekilde yasamaktadır. 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından,18 Aralık; ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ olarak ilan edilmiştir. Uluslararası Göçmenler Günü, Türkiye’de ilk kez bu kadar kapsamlı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile kutlanmaktadır. AK Parti olarak, Sayın Genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tam 16 yıldır, insanı ilgilendiren ve toplumla ilişkilendirilen her ne varsa, politikalarımızın odağına koyduk. Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak birçok sosyal politikamızı hayata geçirdik. AK Parti olarak biz her zaman ‘önce insan’ ve ‘önce insanlık’ dedik. Ülkemizde uyguladığımız birçok sosyal politika ile birlikte nerde mazlum, mağdur varsa, ilk el uzatan ilk yardıma koşan ülke olduk. Ve milli gelirlerine göre, en fazla yardım yapan ülke olduk.” ifadelerini kaydetti.

-“5 kıtadan, 191 ülkeden, tam 4,3 milyon göçmen var”

Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün tüm dünya, âdeta Göç Çağı yaşamaktadır. Türkiye’miz de, dünyanın en önemli göç rotalarından biri olmuştur. Bu göçler, kimi zaman savaşlardan, zulümlerden, Kimi zaman da insanların kendi tercihlerinden kaynaklanmıştır. Biz, savaşlardan ve zulümlerden dolayı, Ülkesini terk etmek zorunda bırakılan sığınmacı kardeşlerimize Gönül Kapılarımızı her zaman sonuna kadar açtık. Bugün tüm dünyada, en fazla sığınmacıya sahip ülke olarak, ülkemizde yaşayan sığınmacılara, gerekli tüm hassasiyeti ve özeni gösterdik. Bu özeni kültürümüzün, inancımızın ve insan onuruna duyduğumuz saygının gereği bildik. Bütün dünyanın gözlerini kapattığı, yaşananları görmezden geldiği bir dönemde, savaştan ve zulümden kaçan, vatansız, yuvasız, evsiz, evlatsız, anasız, babasız kalan kardeşlerimize kapılarımızı açtık. Temel ihtiyaçlarından, sağlığa, eğitime kadar, tüm hizmetleri kardeşlerimize sunduk. Bunun yanında; Türkiye’de yaşayan göçmenler, Sadece savaştan ve zulümden kaçan sığınmacılardan ibaret değil tabii ki. Aynı zamanda cennet vatan ülkemizde göçmen yatırımcılarımız, işadamlarımız, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz, bilim adamlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız ve medya temsilcilerimiz var. Bugün ülkemizde, 5 kıtadan,191 ülkeden, Tam 4,3 milyon göçmen, kendi rengi ve kimliğiyle, ülkemizde huzur, güven ve barış içinde yaşamaktadır. Bugün de burada 4,3 milyon göçmenimizi temsilen 4 bin 300 misafirimizi ağırlıyoruz.”

-“ Şimdi vicdanlar kirleniyor, Aylan bebekler kıyıya vuruyor”

Türkiye’nin ekonomik gücü ve istikrarı ile bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Çalık, “Coğrafyamız ve tarihimiz, son derece büyük göç süreçlerine, tanıklık ve ev sahipliği yapmıştır.

Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, göçün en önemli tetikleyicisi olmuştur. Üzülerek ifade etmem gerekir ki, bugün Akdeniz, maalesef, dünyanın en büyük mezarlığı haline gelmiş durumdadır. Görüyoruz ki; eskiden denizler kirlenirdi balıklar kıyıya vururdu. Şimdi vicdanlar kirleniyor, Aylan bebekler kıyıya vuruyor. Artık Akdeniz’in, insanlığa mezar olmasının, önüne geçmek zorundayız. Birleşmiş Milletler de, bütün dünya ülkeleri de, elini taşın altına koymalı gerekli hassasiyeti göstermeli, bu insanlık ayıbına dur demelidir. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız ile Türkiye, bir çekim merkezi haline gelmiştir. Anadolu’muz ‘medeniyetlerin beşiği’dir. Her medeniyet Anadolu’da, kendisinden hep bir parça bulmuştur. İşte biz bunun için ‘Anadolu Dünya Dolu’ dedik. Zira 5 kıtadan,191 ülkeden 4,3 milyon göçmenin burada yaşaması, Anadolu’nun Dünya Dolu olduğunun çok net göstergesidir.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com