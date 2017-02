“Türkiye’de Herşeyi Değiştirdik”

AKP Kadın Kolları Bölge Eğitim Toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşti.

Toplantıya AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tülay Selamoğlu, İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çevre illerden gelen AKP Kadın Kolları başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantını açılış konuşmasını AKP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan yaptı. Başkan Oğuzhan, AKP Kadın Kolları olarak dört buçuk milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük kadın Sivil Toplum Kuruluşu olduklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“AK Parti davasına hizmet etmek demek güçlü Türkiye’ye, büyük Türkiye’ye hizmet etmek demektir. Her şeyden önce gözü, kulağı bu ülke de olan mazlumlara, çaresizlere hizmettir. Yeniden başlıyoruz, aynı heyecanla, aynı ruhla. Ülkemizin yarınlara umutla bakabilmesi, güçlenebilmesi için bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmasın, ülkemizi kara bulutlar sarmasın diye bu referandum da Allah’ın izniyle tarih yazmalıyız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da AKP’nin dünyaya örnek bir parti olduğunu söyledi. Başkan Çakır, “Teşkilatlanması açısından, kurumsallaşması adına, iç eğitimler adına, sadece ülkemiz adına bakmayalım. Teşkilatlanma açısından Cumhuriyet tarihinin en teşkilatlı ve dünyanın örnek aldığı bir partiyiz. Bende partimizin ilk kurucularındanım. Siyaseti hiç bilmiyordum. O günlerde yaşadığımız ekonomik krizlerle, siyasi krizlerle ülke adına bir şey yapmak istiyorduk. Türkiye’nin geldiği nokta çok farklı bir noktaya geldik. Türkiye artık yeni bir döneme girmek zorunda. Güçlü cumhurbaşkanlığı, anayasa değişikliği çok iyi anlatılması gerekiyor. Çünkü biz o krizleri yaşadığımız dönemleri çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanlığının defalarca turlar yapılıp seçilemediği dönemler. Hükumetlerin kurulamadığı dönemler. AK Parti her şeyi önceden görüyor. Artık gelmiş olduğumuz bu eşikten bir basamak yukarı çıkacaksak inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ve anayasa değişikliğiyle birlikte daha hızlı karar alabilen yeni yönetim sistemine geçmiş olacağız. Önümüzdeki referandumdan da inşallah hep birlikte yüz akıyla çıkarız” diye konuştu.

Gerçekleştirilen bu toplantının önemine değinen AKP Malatya İl başkanı Hakan Kahtalı, “Mesele teşkilat çalışması olunca bizler her seçimde olduğu gibi seçimde de bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bizim için önemli olan Genel merkezimizin ortaya koymuş olduğu rota ne ise teşkilat olarak elimizden gelen ne ise ortaya koyacağız. Bugün 15 yıldır iktidarda olan bir partinin mensuplarıyız. Kuruluşundan beri hepimiz bu dava hareketine destekler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü inandığımız bir dava ve kendimizi içinde bulduğumuz bir hareket. Nasip olursa referandum süreci başlar başlamaz, 18 maddelik anayasa değişikliği meclisten büyük bir gürültü, patırtı ile geçti. Şimdi sıra teşkilatlara geldi. Teşkilatlar sandıklara sahip çıkacak. Malatya da kurulduğumuz günden beri ana kademe de dahil olmak üzere her daim yenilenerek tekrar yeni bir yönetim oluşturdu ve hiçbir kesintiye uğramadı. Evlere ziyarete gittiğimiz zaman kadın kollarımızın mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Fedakarlıksa en büyük fedakarlığı kadınlarımız yapıyor. Biz bu ülkenin geleceği için, bu ülkeye oyun kuranların oyunlarını bozmak için el ele verip çalışmak zorundayız. Bu millete zillet de yakışmaz, esaret de yakışmaz. Doğu her zaman için dinamiktir ve bu ülke de hep söz sahibi olmuştur” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tülay Selamoğlu (yandaki fotoğrafta), Malatya’nın 13 bölge ilini misafir ettiğini ifade etti. Bu toplantıyı daha önce yapmak istediklerini belirten Selamoğlu, “Temmuz’dan sonra programlarımızda bir ötelenme oldu. Şansımıza referandum öncesi bu programları yapmaya başladık. AK parti olarak kurulmuş olduğumuz 15 yıl önce kurulduğumuz andan itibaren kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’de her şeyi değiştirdik. Bu ülke de her şey krizdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi kriz, hükümet kurulması kriz, tüp kuyrukları kriz. Allah’a şükür Türkiye de birçok krizi çözdük. Bitti mi? Bitmez, insanın olduğu yerde ihtiyaçlar bitmez. Yenilenmeler gerekir. Hep çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu ülke de artık insanlar emekli kuyruklarında ölmüyorlar. Ama çözmediğimiz bir kriz var. Hükümet krizi. Çift başlılıktan daha önce de yaşadığımız milletin seçtiği başbakan, millettin seçtiği cumhurbaşkanı ve gelecekte yaşayabileceğimiz krizleri engellemek zorundayız. Yaşayalım görelim deme şansımız yok. Her yaşayalım görelim dememiz bizim kaybetmemiz demek. Milletimizin birliği, dirliği ve büyük Türkiye hedefi için hükümet krizini çözmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

