Ağbabaların Mağazası Açıldı

3 Bin metrekarelik kapalı showroom alanı, 3 Bin metrekarelik kapalı deposu, 13 Bin metrekarelik açık depo alanı ile Türkiye’nin en büyük yapı mağazası olma özelliği taşıyan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da ortağı olduğu Ağbaba Yapı Mağazası Malatya’da açıldı.

HÜR AĞBABA; “MALATYAMIZI VE ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ”

Açılışta konuşan Ağbaba Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hür Ağbaba, yıllardır Malatya’ya hizmet için çalıştıklarını ifade etti. Bütün yatırımlarını Malatya’ya yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Hür Ağbaba, “Malatya’mızı ve ülkemizi çok seviyoruz. Bu noktada babamızdan aldığımız bayrağı hep daha ileriye götürmek için çaba gösteriyoruz. Bu bayrağı üçüncü nesil olan çocuklarımıza sağlıkla ve güvenle teslim edeceğiz” dedi.

ERKOÇ; “ÇIRAKLIKTAN BAŞLAYIP ÇOCUKLARINI USTA YAPTI”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Hüseyin Ağbaba’nın işin çıraklığından başlayarak, evlatlarına işin ustalığını öğrettiğini söyledi. Erkoç, Malatya’nın her geçen gün gelişen, büyüyen; ticari, sanayi ve sosyal altyapısını güçlendiren bir kent olduğuna dikkat çekerek, Malatya’nın daha yapacağı çok işin olduğunu belirtti.

VELİ AĞBABA; “İŞE AŞKLA BAĞLANDIK”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ağbaba Ticaret Şirket Ortağı Veli Ağbaba, “Şirketimizin kuruluşu eski ama benim işe başlamam 1989’un sonbaharı bir Eylül ayı. Okulu bitirdik geldik ama ilk işe girişimiz babamın zorlamasıyla, zaman zamanda sert uygulamalarıyla orta birden itibaren yazın top oynamak yerine Ağbaba Ticarette önce boru taşıyorduk, daha sonra seramiği öğrendik. Çocukluğumuzda işi çok hazzetmedik. Liseden çıkar doğru dükkana gelirdik. Sonra işe aşkla bağlanmaya başladık. Hakikaten bu işi çok seviyordum. İlk siyasete girmem teklif edildiği zaman çok düşünmüştüm, ‘işi ne yapacağız?’ diye girmek istemiyordum. 2011’den beri Hür Ağbaba dükkanın işlerini yürütüyor. Başarıyla çalışıyor, burada benim çok emeğim yok. Müthiş bir iş yapmışlar, onları kutluyorum” dedi.

Ağbaba, Ağbaba İnşaatın Malatya’da, Türkiye’de gurbetçilerin yapmaya çalıştığı işin bir özeti olduğuna dikkat çekerek, “42 yıldır çalışıyoruz. Bir esnaf çocuğuyum ve hala kendimi bir esnaf olarak hissediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZEL; “AĞBABALARI TANIYOR,GÜVENİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Veli Ağbaba ile arkadaşlığının hayatının seyrini değiştirdiğini ifade etti.Özel, Ağbabaları tanıdıklarını, sevdiklerini, güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü onların dürüst ve çalışkan bir aile olduğunu biliyoruz. Bu aile şirketleri bütün dünyada bir kriz yaşıyorlar. Kuşak aktarımlarından çıkabilirlerse müthiş işler yapıyorlar. Bambaşka bir üçüncü kuşak var. Biz Ağbabaların başarılarıyla gurur duymaya, onlarla dostluk etmeye ve hoş anılar biriktirmeye uzun yıllar devam edeceğiz.”

BÖKE; “HERŞEY BİR ÖZLEMLE BAŞLAMIŞ”

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise Ağbaba Ticaretin açılışında olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, “Her şey bir özlemle başlamış. Hüseyin Amca bir özlem kurmuş ve o özlemden bir Ağbaba devi çıkmış. Benzer şekilde yine kendi topraklarına düşkünlüğüyle bir hayal kurup, o hayalden Çanakkale’den bir Kale çıkartılmış. Zeynep Hanım’ı bir hayal kurdukları, bir hayali özleme dönüştürdükleri ve bir özlemi büyütüp kendi topraklarını ileriye taşıdıkları için gönülden tebrik ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için ne kadar onur duyduğumu da paylaşmak istiyorum. Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu zor koşulları hepimiz biliyoruz. Bugün bu ekonominin değişmesi için işte böyle hayaller ve özlemlere ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Bunca baskıya, endişeye, güvensizliğe rağmen elini taşın altına koyan ve kendisi belki siyasette ailenin ferdiyle emek için ses olan, yine bugün burada yine bu ailenin başka fertlerinin emeğe kapı açan, evlere sadece buradaki ürünlerle girmek için değil, burada çalışan ve kazancıyla belki kendi özlemini, hayalini gerçeğe dönüştürecek onlarca, yüzlerce insana dokundukları için bir Türkiye hayali ve özlemi olan Selin Sayek Böke adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ERDOĞDU; “YURTSEVER, HALKINA HİZMET EDEN KİŞİDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da Malatya ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir yatırımı gerçekleştiren Kale Grubu ve Ağbaba ailesine teşekkür etti. Her zaman kendisine ‘yurtseverlik nedir, yurtsever nasıl olmalı?’ diye sorduğunu ifade eden Erdoğdu, “Yurtsever; yurduna, milletine, halkına hizmet eden kişi demektir. Onları daha zengin, daha özgür, daha eşit kılan insanlar demektir. Yurtseverlik yurdunda milli geliri artırmaktır. Milli gelir o ulusun, o milletin ürettiği gelirdir. Türkiye’de birçok kurum yabancıların eline geçiyorken, direnmeye çalışan milli şirketlerimizden bir tanesi Kale Grubudur” diye konuştu.

BODUR OKYAY; “MALATYA ANADOLU’NUN EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR KENT”

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise “Ülkemizin önemli kavşak noktası, bölgenin de cazibe merkezi olan Malatya’da olmaktan Kale Grubu olarak gurur duyuyoruz. Kale ailesine 1982 yılında katılan Ağbaba Ticaretin yeni showroomu bizi umutlandırıyor. Çünkü bölge ekonomisindeki dinamizmin ve yarınlara dair umutların en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Böylesi önemli bir yatırıma imza attıkları için Ağbaba Ticarete teşekkür ediyorum. Malatya sadece Kale Grubu için değil, ülkemiz ve bölgemiz içinde önemli ve stratejik bir kent. Türkiye ekonomisi denildiğinde Anadolu’da başta gelen şehirlerden bir tanesi. Türkiye ekonomine yön veren birçok firmanın doğduğu kentlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.

Açılışta ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin mesajları da okundu.

Açılışa; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, AK Parti İl Başkanvekili Mahmut Öner Özer, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Ömer Kalı, Baro Başkanı Enver Han, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESKKK Başkanı Ali Evren, MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalan, MASİAD Başkanı İbrahim Güngör,Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan,Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Hasan Meşeli ile çok sayıda davetli katıldı.

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