“Türkiye’nin İl AVM’lerinden..”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı esnafı ile biraraya geldi. Başkan Gürkan, “İnönü Kapalı Çarşı, 42 yıldan beri memleketimize hizmet veren bir çarşıdır. Yani Türkiye’nin ilk AVM’lerinden diyebileceğimiz bir yer” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı esnafı ile biraraya gelerek, istişarede bulundu. İnönü Kapalı Çarşı’da gerçekleştirilen istişare toplantısına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Nevzat Aslan, Yaşar Karataş, Latif Okyay, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Okay Demirhan, İnönü Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Saim Güntan, bazı birim müdürleri ve İnönü Kapalı Çarşı esnafı katıldı.

Burada konuşan İnönü Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Saim Güntan, Başkan Gürkan’ın her daim İnönü Kapalı Çarşı esnafının yanında olduğunu belirterek, “İnönü Kapalı Çarşısı Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yapmış olduğu davetini kırmayarak, çarşımızı onurlandıran Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beyefendiye hoş geldiniz diyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Bize her zaman için her yerde destekleyen, esnafımıza destek veren ve derdimize deva olan başkanımıza şükranlarımı sunarım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, İnönü Kapalı Çarşı esnafının köklü bir esnaf geleneğinden geldiğini belirterek, “Eski dönemlerde yaşanan esnaf anlayışı, esnaf bütünlüğünün göstergesi Kapalı Çarşı esnafındadır. Gerek Kapalı Çarşı esnafının birbirine olan dayanışması ve yardımlaşması gerçekten biz yerel yöneticiler olarak bizleri memnun ediyor. Biraz önce esnafımızı gezdik. Özellikle Kapalı Çarşı 42 yıldan beri bu memleketimize hizmet veren bir çarşıdır. Yani Türkiye’nin ilk AVM’lerinden diyebileceğimiz bir çarşı merkezidir. 42 yıl geçmesine rağmen, binayı gezdiğinizde binanın bakımı yeni yapılmış ve yeniden hizmete açılmış bir yapı olarak karşımızda. Göstermiş olduğu gayretlerinden dolayı Kapalı Çarşı esnafımız adına Saim beye teşekkür ediyorum. Esnafımızın sorunlarını yakinen takip ederken, sorunların çözümü noktasında da elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. İş yerinizde hayırlı, helal ve bol kazançlar diliyorum. Şuana kadar Kapalı Çarşı esnafımız ile ilgili bizlere gerek fiyat, gerekse davranış boyutuyla olumsuzluk yaşanmadı. Buda burada ki esnaf dayanışmasının iyi bir temel göstergesidir” diye konuştu.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com