“Türkiye’nin Kaybedecek Günleri Bile Yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, seçime her zaman hazır olduklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye’nin, içerisinden geçtiği süreç bakımından Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş için kaybedecek ayları değil günleri bile olmadığını söyledi. Çakır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye’nin elinin daha çok güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından, erken seçim kararını değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da seçime her zaman hazır olduklarını söyledi. Çakır, “Seçim kararı inşallah hayırlı olur” dedi.

Çakır; “Türkiye’nin içerisinden geçmiş olduğu sürece bakarsak, uzun vadeli Türkiye’nin seçim atmosferinde tutunması ülkemize çok şey katmayabilir. Dolayısıyla bir yandan iç terörle uğraşırken, PKK büyük bir yenilgiye uğratıldı. Neredeyse sahada kaybolmak üzere. FETÖ ile ciddi bir mücadele yürütülüyor. PYD/YPG/DEAŞ yapılanmasına yönelik ordumuz Suriye’de, gerek El Bab’ta olsun, gerek Afrin’de olsun büyük operasyonlar yaptı. Buda Türkiye’nin gücünü gösterdi. Ekonomik anlamda da Türkiye bir yandan 2017’de dünyanın en hızlı büyüyen ilk üç ülkesinden biri oldu” ifadelerini kaydetti.

Çakır, “MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile birlikte artık tamamen gündemde erken seçim yer aldı. Tabi seçimin 24 Haziran gibi bir tarihe, erkene alınması, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu tüm bu sıkıntılardan bir an önce çıkması anlamında. Çünkü Türkiye’nin emin olun kaybedecek ayları değil günleri bile yok. O kadar bizim yoğun, tempolu, dinamik olmamız gerekiyor. Siyasi boşluk hiçbir zaman olmamalı.” diye konuştu.

Çakır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü bir oy oranı ile Türkiye bütün bu sıkıntıları çok daha hızlı bir şekilde aşacak. Ekonomik, toparlanmayı ve büyümeyi çok daha hızlı bir şekilde yakalayacak. Terör noktasında bugüne kadar mücadele edilen her türlü yapı ile de daha hızlı mücadele etme imkanına kavuşmuş olacak. Seçim sürecinin, sadece ülkemiz adına değil, Ortadoğu ve İslam Coğrafyasında akan kanların durması adına da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çünkü Türkiye, milyonlara ev sahipliği yapan, onları misafir eden, dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke konumunda. Dolayısıyla bu süreçte hep barıştan yana olan, barışı yöneten ve isteyen bir Türkiye’nin elinin güçlenmesi seçimle daha da güçlenecek olması aşikardır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com