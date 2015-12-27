Türkiye’nin Lideri..

Haber: BURHAN KARADUMAN -İHA

Türkiye’de 2010 yılı içerisinde toplam 707 tane karaciğer organ nakli gerçekleştirilirken, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, bunun 175 tanesi tek başına gerçekleştirerek, sıralamada ilk sırada yer aldı.

Karaciğer nakilleri konusundaki 2010 yılı rakamları ortaya çıktı. 2008 yılında 153, 2009 yılında ise 108 karaciğer nakli ile sıralamada birinci olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 2010 yılında da 175 karaciğer nakli sayısı ile yine birinci oldu. Sıralamada ilk 4 merkez arasında devlet üniversiteleri arasında sadece İnönü Üniversitesi yer aldı.

KARACİĞER NAKİLLERİNDE 2010 RAKAMLARI

İHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, karaciğer nakli sıralamasında 175 sayısı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nden sonra ikinci sırayı Özel İzmir Kent Hastanesi 152 sayısı ile alırken, üçüncü sırayı İstanbul Florence Night 108 sayısı ile aldı. İstanbul Memorial ise 87 sayısı ile dördüncü, İzmir 9 Eylül Üniversitesi 41 sayısı ile beşinci, Başkent Üniversitesi 25 sayısı ile altıncı, Akdeniz Üniversitesi 23 sayısı ile yedinci, İstanbul Çapa 18 sayısı ile sekizinci, Antalya Medikal 17 sayısı ile dokuzuncu ve İbni Sina ise 12 sayısı ile Onuncu oldu. Sıralama şu şekilde takip ediyor; Gaziantep Üniversitesi 8, Ege Üniversitesi 6, Adana Çukurova Üniversitesi 5, Gazi Üniversitesi 5, Erzurum Atatürk Üniversitesi 4, Ankara Yüksek 3, Hacettepe 3, GATA 2 ve İstanbul Koşuyolu 1.

“MALATAY’NIN AMERİKA’DA VE AVRUPA’DA RAKİBİ YOK”

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “2010 yılı Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer nakli konusunda çok yoğun geçti. Toplam yaptığımızı karaciğer nakli sayısı 175 oldu. Bu ülkemiz açısında son derece önemli bir sayı. Ülkemizde 2010 yılında yapılan toplam karaciğer nakli sayısı 707 tane. Bunun 175 tanesi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Son 3 yıldır liderliği hiç elden bırakmadık, bundan sonrada böyle görünüyor.

Yine Avrupa’da olsun Amerika’da olsun en fazla karaciğer nakli yapan merkezler arasındayız. Canlı vericili karaciğer nakilleri konusunda da zaten rakibimiz yok diye düşünüyorum. Gerek Avrupa, gerekse de Amerika’da” diye konuştu.

“AYNI ANDA 3 TANE NAKİL YAPABİLECEK EKİBİMİZ VE ALT YAPIMIZ VAR”

Prof. Dr. Yılmaz şunları söyledi, “Bu hız gittikçe artarak devam etmekte. 2011 yılında ise ben ümit ediyorum ki, bu 175 sayısı aşılacak gibi görünüyor. Çok ciddi bir hasta akışı var. Ekibimiz çok iyi konumda. Aynı anda 3 tane canlı vericili karaciğer nakli yapabilecek hem ekibe ve hem de teknik alt yapı kapasitesine sahibiz. Çalışmalarımız böyle artarak devam etmekte. Bu yılki karaciğer nakillerinde bizim yüzde 85 oranında bir başarı oranımız var. Bunun 2011 yılında yüzde 90’ın üzerine çıkacağı kesin.

Şimdiye kadar 2011 yılında 11 tane karaciğer nakli yaptık. Sadece 1 tane küçük çocuğumuzu kaybettik. Oda karaciğer nakliyle alakalı değildi. Sonuçların bu yıl yüzde 90’ların üzerine çıkacağı kesin.”