“Türkiye’nin Önünü Açacak Sektör Tarımdır”

Ziraat Mühendisleri Odası ziyaretinde, tarımsal üretimin gerek Türkiye gerekse Malatya için çok önemli olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bizi, belki Avrupa ülkelerinden farklı kılacak, önümüzü açacak sektör tarım sektörüdür. Bu yüzden tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanımının önüne geçilmesi çok önemlidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesini ziyaret etti. Ağbaba’yı, ZMO Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ZMO Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, Malatya şubesi olarak gerek tarımsal meselelerde gerekse meslek mensuplarının sorunlarının çözümünde önemli misyonlar üstlendiklerini belirterek “Bu misyonları yerine getirmek için de sadece bize değil yereldeki bütün bürokratlarımıza, siyasilerimize, meslek odalarına ve üreticilerimize büyük görevler düşmektedir. Problemlerimizi ifade etmek ve çözümü için destek istemek noktasında sayın vekilimizin ziyareti bizi memnun etmiştir” dedi.

“Ova sınırlarımızın belirlenmemiş olmasını yadırgıyorum”

Malatya ile ilgili atılacak her adımda tüm sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının yanında olacaklarını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ise, şunları söyledi:

“Malatya Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden birisi. Kent ile özdeşleşmiş birçok tarımsal ürünümüz var. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için Büyük Ova projesi çalışması var ama maalesef Malatya’nın hala bu konuda bir çalışma yapmamasını yadırgıyoruz. Önemli tarım arazileri, özellikle kent merkezindeki tarım arazileri çeşitli projelerle yok ediliyor. Tarıma bakışımız çok olumlu değil. Bizi, belki Avrupa ülkelerinden farklı kılacak, önümüzü azacak sektör tarım sektörü olacak. Malatya’nın da verimli arazilerini koruması için bir an önce bu çalışmaların tamlaması gerekiyor. Yazık ki yerel yönetimler tarımsal arazileri rant amaçlı kullanabiliyor. Malatya’nın bu kapsama alınması için mutlaka çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Tarımın çok çeşitli problemleri var. Önümüzdeki süreçte bu anlamda sıkıntı yaşamamak için her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Malatya için atılacak her adımda tüm Malatya ile beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com