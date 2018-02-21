“Türkiye’nin Ortak Değerleriyiz”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Doğu ve Güneydoğu’da mera, yayla ve otlaklar şen şakrak hale gelecek. O bölgede bir takım terör örgütlerinin namlularından çıkan kurşun seslerini değil de orada meleyen kuzuların sesleri duyulacak” dedi.

Milletvekili Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve teşkilat üyeleriyle birlikte Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Cevatpaşa Mahalle’sini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cevatpaşa Mahalle muhtarı Selda Çilek ve mahalle sakinleriyle sohbet edip, taleplerini alan Şahin, “Muhtarımızın sağlık hizmetleri noktasında talepleri vardı. Bizleri harekete geçirdiler, bizde bu kazanımı sağlamış olduk. Amacımız vatandaşları sağlık, eğitim ve sosyal donatıların kazanılması noktasındaki taleplerini ilgili mercilerimizle görüşüyoruz, bu talepleri kazanıma dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Şahin, mahalle ziyaretlerinde en uç noktaya kadar gidip, vatandaşların sorun ve taleplerini almaya çalıştıklarını belirterek, “Mahallelerimizde insanlarımızın daha sağlıklı bir şekilde devlet, belediye hizmetlerinin kendilerine erişmesi için herkese ulaşıp, sıkıntıları bertaraf etmeye çalışıyoruz” dedi.

AKP iktidarlarına kadar kadınların ötekileştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün güncel hayatımızda nasıl ki eşimiz, annemiz, bacımız, kızımız, kardeşimiz bizlerin olmazsa olmazlarıysa, devletinde yönetiminde kadınların yaptığı hizmetler noktasında olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyorlar. İster teşkilat çalışmalarımızda, ister yerel yönetimler olsun kadınlara Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir kontenjan var. Hanımelinin değmediği bir işinde çok karşılık bulmadığını biliyoruz. Kadınlar bizim için önemli, bir kadın kardeşimizin de muhtarlık yapmasını önemsiyoruz.”

Şahin, Malatya’da bütün insanları kucaklayan, kuşatan hizmetler vermeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Hangi noktaya gidersek gidelim mutlaka orada ister genel hizmetler, isterse yerel hizmetler manasında hem Malatya Büyükşehir Belediyesi hem de Yeşilyurt Belediyemizin yapmış olduğu devası çalışmalar var. Bizde önceki dönemlerde devleti yönetenlerle, vatandaşımızın buluşmuş olduğu mekanları ya da o sıcaklığı hissetmezken, hem belediyemiz hem de muhtarımızla tepeden tırnağa bütün arkadaşlarımızı buluşturuyoruz. Burada ortak bir aklı kullanıyoruz” dedi.

“Hep birlikte Türkiye’yiz” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ortak değerleriyiz. Bunu tamamen tesis ettik. Keşke bizden önceki dönemlerde de böyle bir birliktelik yapılmış olsaydı. Bizden önce bu hassas noktalara el atılmıyordu. Biz bunları aştık. Fırat Kalkanı Harekatı’nda ordumuz destansı bir başarı elde etti. O bölgeler terör unsurlarından arındırdık. Bu aramızdaki birlik ve beraberlikten kaynaklanıyor. Afrin’de ya da başka bir bölgede bir nifak tohumları saçmaya çalışanlar varsa, onların üzerlerine giderek bertaraf ettik, etmeye de devam edeceğiz. Mazlumların ahını alan o bölgedeki terör örgütlerinin attıkları her adım hezimet oldu, olmaya da devam edecek. Doğu ve Güneydoğu’da mera, yayla ve otlaklar şen şakrak hale gelecek. O bölgede bir takım terör örgütlerinin namlularından çıkan kurşun seslerini değil de orada meleyen kuzuların sesleri duyulacak. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mutluluk seslerini duyacağız. Sınır ötesinde bir beka mücadelesi veriyoruz. Afrin’deki Mehmetçiğimize Rabbim yardım etsin.”

Bülten- malatyahaber.com