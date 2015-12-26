Tüyler Ürperten İddianame..

Malatya 0-6 Yaş Çocuk Yuvasında barındırılan 40 çocuğa, bakıcı adı altında çalıştırılan kadınlar tarafından uygulanan şiddet ve vahşetle ilgili, 2si tutuklu 9 bakıcı kadını kapsayan ilk dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve sanıkların Eziyetle suçlandığı 20 sayfalık iddianamede; 5 kadının 136şar yıla, 2 kadının 120şer yıla ve 2 kadının da 64er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame, yuvada yaşanan vahşet ve şiddetin, televizyon görüntülerine yansıyandan çok daha vahim olduğuna dair anlatımlar içeriyor.. Mağdurlardan biri Tayyip Erdoğan!.. Kakası yedirilen çocuk.. Uyurken, eğlence olsun  keyfiyetiyle böh diye uyandırılan çocuk.. Yemek tıkıştırıldığı için boğulmak üzereyken stajyerin kurtardığı çocuk.. Gördüklerine dayanamayıp televizyonu arayan stajyer..

İDDİANAME KAPSAMINDAKİLER..

Star Televizyonunun Deşifre adlı programında, 25 Ekim gecesi yayınlanan vahşet görüntüleriyle gündeme gelen; 11i 5 yaşında, 10u 4 yaşında, 8i 3 yaşında, 4ü 2 yaşında ve 6sı 1 yaşında ve 1i de henüz yaşında olmayan toplam 40 çocuğun barındırıldığı Malatya 0-6 Yaş Çocuk Bakım Yurdundaki olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve bu konuya ilişkin ilk etabı oluşturduğu ifade edilen, 9 bakıcı kadının sanığı olduğu olaylarla ilgili adli soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Cemal Eroğulları tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu olan Şefika S. ve Elif B. ile tutuksuz yargılanan Melahat A., Yıldız G., Nezaket D., Naciye T., Müjgan K., İnsaf Y. ve Fatma İ. adlı bakıcı kadınlar şüpheli sıfatıyla yeralıyorlar. İddianamede; Malatya Valiliği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ankarada bulunan Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Kaplan ile Almanyada yaşayan, olayları izledikten sonra yazılı şikayette bulunan Murat Altuntaş adlı vatandaş, ihbar edenler olarak bulunuyor.

Yuvada barındırılan 40 çocuktan, 3ünün ebeveynleri Mesut G., Yunus A. ve Arzu M. de, iddianamede müşteki olarak yeraldılar. Bu kişilerin, çocuklarının mağdur edildiği olay üzerine, dilekçe ile başvurarak şikayetçi oldukları belirtiliyor. Müştekilerden Arzu M.nin Azeri uyruklu olduğu ve bir süre önce Malatyada Ermeni asıllı terzi Haykas Makasçı cinayetinden dolayı halen cezaevinde hükümlü olduğu, yine Yunus A. adlı kişinin de karıştığı bir suç nedeniyle Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

İddianamede; yuvada barındırılan 40 çocuk ise mağdur sıfatıyla yeraldılar. Bu çocuklar arasında, şiddete maruz kaldığı doktor raporuyla da belirlenen 2 yaşındaki Tayyip Erdoğan I. da yeralıyor. İddianameye göre, olayın ortaya çıkmasının ardından yaptırılan muayenelerde, çocuklardan 30unun vücudunda çeşitli izler saptanırken, 1 çocuğun da ayağının ranzaya sıkışması nedeniyle kırılmış olduğuna ilişkin saptamaya yer verildi.

İddianamede; suçlanan 9 bakıcı kadının yanı sıra, yuvada olay sırasında ya da öncesinde staj yapan 27 öğrencinin ve bu yuvada daha önce barındırılıp yaşları büyüdüğü için Atatürk Çocuk Yuvasına gönderilen 14 çocuğun da ifadeleri, iddiaları yeraldı.

“GENEL UYGULAMAYA DÖNÜŞMÜŞ..”

İddianamede; kurumun hizmetli kadrosunda çalışan sanıklar Naciye T. ve Fatma İ. ile özel temizlik şirketinin kurumla yaptığı sözleşme doğrultusunda, ancak herhangi bir kurs ve eğitim almadan yurtta görevlendirilen diğer 7 sanığın eylemleri değerlendirilirken, ” yaşları itibarıyla bakıma sevgiye çok muhtaç, henüz iradeleri gelişmemiş ve ne yaptıklarını aygılayacak düzeyde kişilikleri gelişmemiş çocuklara, çoraplarını çıkardıklarından, yaramazlık yaptıklarından, üzerlerindeki yorganı açtıklarından, uyumadıklarından bahisle en küçük davranışlarda bağırarak, tehdit ederek, fırlatarak, korkutarak, elle veya terlikle döverek şiddet uyguladıkları, kız- erkek çocuklarını çıplak vaziyette bir arada banyo yaptırarak ahlaki gelişimini sekteye uğrattıkları, bu tür uygulamanın kurum içerisinde genel bir uygulama haline geldiği” yorumu yapıldı.

Yine iddianamede; Suç: EZİYET olarak belirtilirken, suç tarihi ve yeri olarak 25/10/2005 ve öncesi, Malatya belirtiliyor. Delil olarak da; İddia, tevil yollu ikrarı içerir bir kısım şüpheli beyanları, Star TVde yayınlanan program kasetleri, Tanık Beyanları, Doktor raporları gösterildi.

Sanıklar hakkında; 5237 sayılı TCKnın 96/2-a, 53 ve 63. maddelerinin uygulanması isteniyor. Bu madde, her sanık için, karıştığı her olay nedeniyle 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası içeriyor.

Sanıklardan Şefika S., Naciye T., Müjgan K., Elif B. ve Fatma İ.nin bu suçu 17 çocuğa karşı işledikleri için 17şer kez hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Buna göre, bu kadınlar için 136şar yılı bulan hapis cezası talep ediliyor. Yine sanıklardan İnsaf Y. ve Yıldız G.nin 15er çocuk için toplam 120şer yıla, Nezaket D. ve Melahat A. hakkında da 8er çocuk için 64er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Kadınlar için istenen hapis cezasının toplamı 1048 yıl..

BAKICILARIN İFADELERİNDEN..

Suçlanan kadınlar; kendileriyle ilgili suçlamaları reddederken, bazıları, kendi dışındaki arkadaşlarının çocuklara şiddet uyguladığına tanık olduğunu, bazıları da zaman zaman sinirlenip zarar vermeyecek şekilde çocuklara vurduklarını söylediler.

Bir çocuğa, kakasını yedirmekle suçlanan ve televizyon görüntülerinde de şiddet uyguladığı belirlenen Şefika S.adlı kadının ifadesinde çocukları dövdüğünü kabul ettiği, sadece bakıcıların değil, müdür dışındaki tüm memurların da çocukları sürekli dövüp aşağıladıklarını, ayrıca iddia edildiği gibi çocuğa kaka yedirmediğini söylediği öğrenildi. Televizyon görüntülerinde, banyoda çocukların başına tasla vurduğu saptanan bu sanığın, çocuklar birbirinin pipisini çektikleri için kızıp dövdüğünü söylediği de belirtiliyor. Çocukları yıkarken kızıp tasla çocuklara attığı suyun sıcak değil soğuk olduğunu da öne sürüyor.

Sanıklardan İnsaf Y.nin de, diğer sanık Elif B.nin sinir hastası olduğunu, çocukları saçından tutup havaya kaldırdığını ve dövdüğünü, bu kadının Bunlar çocuktur bitlenir diyerek, çocukları dayanamayacakları ölçüde sıcak suyla yıkadığını anlattığı belirtiliyor.

STAJYERLERİN ANLATTIĞI VAHŞET..

Yuvadaki vahşeti, tanık olarak ifadeleri alınan 27 stajyerden bazılarının ifadeleri ortaya koydu.

Bir stajyer; en büyüğü 2 yaşında olan bir grup çocuğun yemek yedirilirken dövüldüklerini, bir bakıcı kadının bir çocuğun dudağını kaşıkla vurarak patlattığını, ağzında yemek olan bir çocuğa bakıcının zorla yemek verdiğini ve boğulmak üzere olan çocuğa kendisinin müdahale ettiğini, gözleri kayan çocuğa müdahale edip, boğazını boşalttığını, aynı bakıcı kadının, burnu akan çocukları önce dövüp, sonra burunlarını sildiğini, yine aynı bakıcı kadının gündüz koridorda oynarken uykuya dalmış olan bir bebeğe böh diye bağırarak ve eli ile sert bir şekilde vurarak uyandırdığını, çocuğun çığlık attığını, kendilerinin ikaz etmesi üzerine bu kadının şaka yaptığını söyleyerek gülmeye başladığını anlattı. Aynı stajyer, aile yanından gelmiş çocukların, banyoda cinsel organlarını elleriyle kapattıkları için, bir başka bakıcı tarafından ellerine vurulduğunu, ikaz ettiklerinde bu kadının bunlar büyüyünce.. diyerek ahlak dışı sözler sarfettiğini de öne sürdü.

Ü.S. adlı bir başka stajyer; 5-6 yaş grubunda görev yapan bir bakıcı kadının çocukları çok kötü bir şekilde dövdüğünü, aynı bakıcı kadının kendisiyle oynayan çocukları bazen ayağıyla iteklediğini, bazen güldüğünü, çocukların bu nedenle ikilemde kaldıklarını, dengesiz davranışlarda bulunduğunu, çekyat üzerine oturmalarını söylediği çocuklardan ineni dövdüğünü, sonra “inin aşağı” diye bağırıp, inmeyeni dövdüğünü, en basit davranışta çocuklara şiddet uyguladığını, ayrıca Şefika S.adlı kadının, bir kakasını yapan bir çocuğa, peçeteye sildiği kakasini yedirdiğini, yutması için baskı yaptığını, sonra korkudan yuttuğunu, kendisinin çocuğu alıp gel müdüre söyleyelim dediğini, çocuğun korkudan yemediğini söylediğini, bu durumu başka çocukların da gördüğünü, kendisinin de inanmayacağını düşünerek müdüre söylemekten vaz geçtiğini anlattı. Aynı stajyer, bazı öğretmenlerin de çocukları dövdüğünü , çocuklarla ilgilenmediklerini belirtti ve gördüğü bu manzaralar üzerine durumu Star TVye anlattığını, televizyon yetkilisi İlkay Yerdekalmazın Eylül ayı sonunda Malatyaya geldiğini, gizli kameranın bulunduğu gömleği verdiğini, gizli çekime başladığını ve 3 hafta boyunca, hafta sonlarında çekim yaptığını, çekim için para almadığını, sadece televizyon yetkilisi ile rahat görüşebilmek için basit bir cep telefonu aldığını anlattı.

Stajyer bir öğrenci de, 3-4 yaş grubunda staj yaptığını, buradaki bakıcı kadının çocuklara çok kötü davrandığını, dövdüğünü, bir gün çocukların çığlık sesine yuva müdürünün geldiğini, kendisi çocuğu kucağına alıp teselli etmek isterken müdürün müdahale edip, Siz böyle yaparsanız çocuklar ile hiç başedemeyiz dediğini, ayrıca bakıcı kadınların, yemek zamanlarında kendilerini mutfaktan çıkardıklarını söyledi.

Stajyerlerden bir başkası da, çocukları döven bakıcı kadına zaman zaman engel olduğunu, iki öğretmenin de çocukları dövdüklerini, bir bakıcı kadının çocuklara yemek servisi yapılırken, ekmeği yere atarak alın yiyin dediğini, tepki gösterdiğinde bakıcı kadının Sen karışamazsın. Moralim bozuk dediğini, durumu müdüre ilettiğini, ayrıca çocukların yaptıkları resimlerin saklanması gerekirken öğretmenlerce çöpe atıldığını ifade etti.

Stajyer öğrencilerden bir diğeri ise, bir bakıcı kadının yemek yemediği için bir çocuğu saçından tutup savurduğunu, bir stajyerin de çocukları dövdüğünü gördüğünü, ayrıca bir Sağlık Memurunun çocuklara bağırıp baskı yaptığını, sanıklardan Elif B. adlı bakıcı kadının, küçük bir kızının olduğunu ve bu çocuğu ara sıra yurta getirdiğini, bu kadının kendi küçük kızına da orada şiddet uyguladığını öne sürdü.

Bir stajyer de, bir bakıcı kadının tuvalete gitmek isteyen çocukları dövdüğünü, yatakta uyurken altını ıslatan çocukların altını değiştirmediğini, özürlü bir çocuğa da aynı ilgisizliği gösterince kendisinin çocuğu temizlemek istediğini, kadının buna da karşı çıkıp Altını değiştirme ki, bir daha yapmasın dediğini anlattı.

Stajyerlerden biri de, altını ıslatan çocuklara bakıcıların tokat attıklarını, bağırdıklarını, müdahale etmek istediklerinde Siz karışmayın. Siz gidince bunlar başımıza çıkacak, çocukları şımartmayın dediklerini öne sürdü.

İddianamede mağdur olarak adları geçen 40 çocuktan özürlü olan 3ü ve ifade veremeyecek derecede küçük olan 29u dışında kalan, 8inin ifadelerinin Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve Avukat huzurunda alındığı da belirtildi. Bu çocuklar da; tanık oldukları şiddeti, kaka yedirmeyi, karanlık odaya kilitlemeyi anlattılar.

Stajyerlerin bazıları da, yuvada herhangi birşeye şahit olmadıkları iddialarında bulundular.

YARGILAMA BAŞLIYOR..

Cumhuriyet Başsavcılığının, iddianameyi tamamladıktan sonra Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtığı bildirildi. Davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği belirtiliyor.

Bu arada, olayla ilgili olarak Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Yuva Müdürü, bazı hemşire ve öğretmenler ile memur olan görevlilerle ilgili bir başka adli soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

HABER: Selahattin GÖKATALAY (ALINTILANMA İZNİ YOKTUR)