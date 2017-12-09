TV Kanal Sahibine Şantaj Gözaltısı

Bolu’da, FETÖ/PDY Bolu Çatı yapılanması kapsamında tutuksuz yargılanan işadamından tehdit ve şantaj yoluyla para istediği iddia edilen biri televizyon kanalı sahibi 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O. isimli iş adamı, Bolu’da yayın yapan bir televizyon kanalının sahibi olan M.A.’nın kendisinden para istediğini, vermemesi halinde televizyon kanalından kendisine FETÖ’cü damgası vuracağını söylediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.A.’nın suçüstü yakalanması için çalışma başlattı.

Seri numarası alınmış paralarla yakalandı

Tehdit ve şantajla kendisinden para istenildiğini söyleyen A.O. isimli iş adamı, seri numaraları alınmış paralarla tehdit ve şantaja aracılık ettiği ileri sürülen L.Y.’nin mağazasında televizyon kanalı sahibi M.A. ile buluştu.

A.O.’nun seri numalarını alınmış paraları M.A.’ya verdiği sırada polis ekipleri mobilya mağazasına operasyon düzenledi. A.O.’dan para alırken suçüstü yakalanan M.A. ve mağaza sahibi L.Y. olay yerinde gözaltına alındı.

Şikayetçi sayısı gün geçtikçe artıyor

Gözaltına alınan M.A. ve L.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayı duyan ve daha önce televizyon kanalı sahibi M.A.’nın aynı yöntemlerle para istediğini iddia eden çok sayıda iş adamı ve esnafın da emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Bolu, iha