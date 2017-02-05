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Malatya Haber -

U-12 Basketbol Ligi Kurası Çekildi

U-12 Basketbol Ligi Kurası Çekildi
  • 06.02.2017
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Malatya basketbolunda U-12 Erkek Basketbol Ligi’nin kura çekimi gerçekleştirildi. Lig, 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

U-12 Ligi’nde Maratonspor, Kurhanspor, Yıldızlar Basketbol, Malatya Basketbol, Royal Basketbol ve Malatyaspor takımları mücadele edecek.

18 Şubat’ta başlayacak ligin fikstür çekiminde ilk devre maç programı şöyle oluştu:

Birinci hafta

Malatyaspor-Maratonspor

Royal Basketbol-Kurhanspor

Malatya Basketbol-Yıldızlar Basketbol

İkinci hafta

Kurhanspor-Malatyaspor

Yıldızlar Basketbol-Maratonspor

Malatya Basketbol-Royal Basketbol

Üçüncü hafta

Malatyaspor-Yıldızlar Basketbol

Kurhanspor-Malatya Basketbol

Maratonspor-Royal Basketbol

Dördüncü hafta

Malatya Basketbol-Malatyaspor

Royal Basketbol-Yıldızlar Basketbol

Maratonspor-Kurhanspor

Beşinci hafta

Malatyaspor-Royal Basketbol

Malatya Basketbol-Maratonspor

Yıldızlar Basketbol-Kurhanaspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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