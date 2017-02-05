U-12 Basketbol Ligi Kurası Çekildi
Malatya basketbolunda U-12 Erkek Basketbol Ligi’nin kura çekimi gerçekleştirildi. Lig, 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.
U-12 Ligi’nde Maratonspor, Kurhanspor, Yıldızlar Basketbol, Malatya Basketbol, Royal Basketbol ve Malatyaspor takımları mücadele edecek.
18 Şubat’ta başlayacak ligin fikstür çekiminde ilk devre maç programı şöyle oluştu:
Birinci hafta
Malatyaspor-Maratonspor
Royal Basketbol-Kurhanspor
Malatya Basketbol-Yıldızlar Basketbol
İkinci hafta
Kurhanspor-Malatyaspor
Yıldızlar Basketbol-Maratonspor
Malatya Basketbol-Royal Basketbol
Üçüncü hafta
Malatyaspor-Yıldızlar Basketbol
Kurhanspor-Malatya Basketbol
Maratonspor-Royal Basketbol
Dördüncü hafta
Malatya Basketbol-Malatyaspor
Royal Basketbol-Yıldızlar Basketbol
Maratonspor-Kurhanspor
Beşinci hafta
Malatyaspor-Royal Basketbol
Malatya Basketbol-Maratonspor
Yıldızlar Basketbol-Kurhanaspor.
Yeni Malatya Gazetesi