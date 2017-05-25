U 13 Liginde Final Heyecanı

Malatya U13 Futbol Ligi’nde Pazar günü final karşılaşması oynanacak. Final karşılaşması sonrası şampiyon belli olacak.

U13 Futbol Ligi A ve B Grubu olmak üzere iki grupta oynandı. Normal sezonu A Grubu birincisi olarak tamamlayan Yeni Malatyaspor ile B Grubunu birinci tamamlayan Kale Gençlerbirliği finalde karşılaşma hakkını elde etti.

Yeni Malatyaspor, normal sezonda A Grubu’nda oynadığı 10 karşılaşmanın tümünü kazanarak, 30 puan topladı ve sezonu zirvede tamamladı. Sarı kırmızılılar, 10 karşılaşmada 57 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Kale Gençlerbirliği ise normal sezonda B Grubu’nda oynadığı 10 karşılaşmanın tümünü kazanarak 30 puanla sezonu lider tamamladı. Kale Gençlerbirliği, 10 karşılaşmada rakip ağları 56 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Yeni Malatyaspor ile Kale Gençlerbirliği, final karşılaşmalarında mücadele edecek. Çift maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmalar sonrası Malatya u13 Futbol Ligi’nin şampiyon belli olacak.

İki takım arasındaki birinci maç 28 Mayıs Pazar günü 16.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi