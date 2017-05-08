U-13’de 5 Maçtan 3’ü Hükmen!
U-13 liginde 7’nci hafta maçları sonunda A Grubunda Yeni Malatyaspor, B Grubunda ise Kale Gençlerbirliği liderliklerini sürdürdü.
Ligde 7’nci haftada 3 karşılaşma hükmen sonuçlanırken, 2 karşılaşma oynandı. Haftanın sonuçları şöyle oluştu:
A Grubu
Yeni Malatyaspor-Kaldırımgücü: 8-0
Karakavakspor-Anadolu Selçukluspor: 0-3 (hükmen)
B Grubu
Kale Gençlerbirliği-Malatya Fenerspor: 3-2
Akçadağspor-Adafı Kartalspor: 0-3 (hükmen)
İnönü Üniversitesispor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)
Yeni Malatya Gazetesi
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