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Malatya Haber -

U 13’de Grup Liderleri Galip Geldi

U 13’de Grup Liderleri Galip Geldi
  • 26.04.2017
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Malatya U-13 Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde, A Grubunda Yeni Malatyaspor rakibi Anadolu Gençlikspor’ u, B Grubunda Kale Gençlerbirliği rakibi Adafı Kartalspor’u yenerek liderliklerini pekiştirdi.

U-13 Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı. İki maçın hükmen sonuçlandığı haftada 3 karşılaşmada 12 gol atıldı.

Ligde haftanın sonuçları şöyle:

Anadolu Selçuklu-Kaldırımgücü: 3-1

Malatya Fenerspor-İnönü Üniversitesispor: 2-1

Akçadağspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)

Adafı Kartalspor-Kale Gençlerbirliği: 0-5

Yeni Malatyaspor-Telekomspor: 3-0 (hükmen)

Ligde 5 hafta geride kalırken, A Grubu’nda mücadele eden Yeni Malatyaspor, 5 maçın tamamını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Grup’ta lider Yeni Malatyaspor’u 12 puanlı Anadolu Selçuklu ile 9 puanlı Kaldırımgücü takip ediyor.

B Grubu’nda ise Kale Gençlerbirliği 5 maçın tamamını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Kale Gençlerbirliği’ni 9’ar puanlı Adafı Kartalspor ile Malatya Fenerspor izliyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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