U 13’de Grup Liderleri Galip Geldi
Malatya U-13 Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde, A Grubunda Yeni Malatyaspor rakibi Anadolu Gençlikspor’ u, B Grubunda Kale Gençlerbirliği rakibi Adafı Kartalspor’u yenerek liderliklerini pekiştirdi.
U-13 Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı. İki maçın hükmen sonuçlandığı haftada 3 karşılaşmada 12 gol atıldı.
Ligde haftanın sonuçları şöyle:
Anadolu Selçuklu-Kaldırımgücü: 3-1
Malatya Fenerspor-İnönü Üniversitesispor: 2-1
Akçadağspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen)
Adafı Kartalspor-Kale Gençlerbirliği: 0-5
Yeni Malatyaspor-Telekomspor: 3-0 (hükmen)
Ligde 5 hafta geride kalırken, A Grubu’nda mücadele eden Yeni Malatyaspor, 5 maçın tamamını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü.
Grup’ta lider Yeni Malatyaspor’u 12 puanlı Anadolu Selçuklu ile 9 puanlı Kaldırımgücü takip ediyor.
B Grubu’nda ise Kale Gençlerbirliği 5 maçın tamamını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Kale Gençlerbirliği’ni 9’ar puanlı Adafı Kartalspor ile Malatya Fenerspor izliyor.
Yeni Malatya Gazetesi