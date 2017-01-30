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Malatya Haber -

U-14 Ligi Başladı

U-14 Ligi Başladı
  • 30.01.2017
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Malatya U-14 Futbol Ligi’nde yeni sezon ilk hafta maçlarıyla başladı. Ligin ilk haftasında 5 maçta 33 gol kaydedildi.

Çift devreli tek grup üzerinden oynanan U-14 futbol liginde ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin ilk haftasında Anadolu Selçuklu, 1966 Malatya Gençlik Spor’u 10-0 yenerek, sezona farklı bir başlangıç yaptı.

U-14 liginde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-İnönü Üniversitesispor: 5-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adafı Kartalspor: 3-3

Kale Gençlerbirliği-Sanayispor: 5-1

1966 Malatya Gençlik Spor-Anadolu Selçukluspor: 0-10

Kaldırımgücü-Malatya Fenerspor: 0-5.

Yeni Malatya Gazetesi

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