U-14 Ligi Başladı
Malatya U-14 Futbol Ligi’nde yeni sezon ilk hafta maçlarıyla başladı. Ligin ilk haftasında 5 maçta 33 gol kaydedildi.
Çift devreli tek grup üzerinden oynanan U-14 futbol liginde ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin ilk haftasında Anadolu Selçuklu, 1966 Malatya Gençlik Spor’u 10-0 yenerek, sezona farklı bir başlangıç yaptı.
U-14 liginde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:
Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-İnönü Üniversitesispor: 5-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adafı Kartalspor: 3-3
Kale Gençlerbirliği-Sanayispor: 5-1
1966 Malatya Gençlik Spor-Anadolu Selçukluspor: 0-10
Kaldırımgücü-Malatya Fenerspor: 0-5.
Yeni Malatya Gazetesi
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