You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

U-14 Liginde Gollü Hafta

U-14 Liginde Gollü Hafta
  • 05.02.2017
  • 0

Malatya amatör futbol U-14 Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde beşinci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Adafı Kartalspor-Sanayispor: 4-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 2-2

Malatya Aile ve Sosyal Politikalaspor-Kaldırımgücü: 6-0

Kale Gençlerbirliği-Malatya Fenerspor: 3-1

İnönü Üniversitesispor-Anadolu Selçuklu: 1-2.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."