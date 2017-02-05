U-14 Liginde Gollü Hafta
Malatya amatör futbol U-14 Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligde beşinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Adafı Kartalspor-Sanayispor: 4-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 2-2
Malatya Aile ve Sosyal Politikalaspor-Kaldırımgücü: 6-0
Kale Gençlerbirliği-Malatya Fenerspor: 3-1
İnönü Üniversitesispor-Anadolu Selçuklu: 1-2.
Yeni Malatya Gazetesi
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