U-14 Ligi’nin Fikstürü Çekildi

Malatya U-14 Futbol Ligi’nin 2016-2017 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen fikstür çekimine; MAKSF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Üyeleri Erkan Van, Ergin Turan, Metin Kanat ve Sedat Kayış ile lige katılan takımların idarecileri katıldı.

Kura öncesi konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, U14 Futbol Ligimiz, diğer liglerimizde olduğu gibi çok önemsediğimiz bir lig. Amatör spor kulüplerimizin altyapılarının gelişimi, “Malatya amatör sporuna sporcu kazandırmaları adına bu ligimize büyük önem veriyoruz” dedi.

Özdemir, U-14 Futbol Ligi’nin centilmence geçmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi: “Yeni sezonun fair-play çerçevesinde, sakatlıksız geçmesini temenni ediyorum. Bu kategoride takımlarımızın hedefleri bir üst kategorilere sporcu kazandırmaktır. Bu nedenle U-14 Futbol Ligi Malatya amatörümüz açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda lige katılan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum.”

Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise lige katılan takımlara başarılar dileyerek, ligin fair-play çerçevesinde geçmesini temenni etti.

U-14 Futbol Ligi’nin 26 Ocak’ta başlayacağını kaydeden Fırat, ligin 10 takımla tek grupta çift devreli lig usulü oynanacağını belirtti.

Malatya U-14 Futbol Ligi’nde mücadele edecek takımlar şöyle:

Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Fenerspor, Kaldırımgücü, 1966 Malatya Gençlik Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Kale Gençlerbirliği, İnönü Üniversitesispor, Adafı Kartalspor ve Sanayispor.

Yeni Malatya Gazetesi