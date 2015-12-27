U-15’in Şampiyonu Sanayispor
Malatya Amatör U-15 Ligi’nde şampiyonu belirlemeye yönelik Play-off maçları tamamlandı. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların kendi arasında tek devreli lig usulüne göre oynadıkları play-off’un 3’üncü ve son haftasında şu sonuçlar alındı:
Sanayispor – Kale Gençlerbirliği: 3-0
Malatya Fenerspor – Akçadağspor: 3-2
Bu sonuçların ardından Sanayispor 6 puanla şampiyon olurken, Malatya Fener aynı puan ve averajla ikinci sırayı aldı.
Sanayispor, grup maçlarında Malatya’yı temsil edecek.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."