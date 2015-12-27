U-15’in Şampiyonu Sanayispor

Malatya Amatör U-15 Ligi’nde şampiyonu belirlemeye yönelik Play-off maçları tamamlandı. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların kendi arasında tek devreli lig usulüne göre oynadıkları play-off’un 3’üncü ve son haftasında şu sonuçlar alındı:

Sanayispor – Kale Gençlerbirliği: 3-0

Malatya Fenerspor – Akçadağspor: 3-2

Bu sonuçların ardından Sanayispor 6 puanla şampiyon olurken, Malatya Fener aynı puan ve averajla ikinci sırayı aldı.

Sanayispor, grup maçlarında Malatya’yı temsil edecek.