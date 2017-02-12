U 16 Basketbolun Şampiyonu Parantez

Malatya U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyon Parantez Spor Kulübü oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U16 Basketbol Ligi’nin şampiyonluğunu Parantez Spor Kulübü elde etti.

Kulübün antrenörü Bayram Acar, iyi hazırlandıkları sezonda şampiyonluğu elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sezonun kendileri adına oldukça iyi geçtiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “İyi bir kadroya sahibiz. Ayrıca gerek yöneticilerimiz gerekse ailelerimiz her daim en büyük destekçilerimiz oldu. İyi hazırlandığımız ve mücadele ettiğimiz sezonu şampiyon tamamlamak oldukça güzel bir duygu” dedi.

Acar, sporcularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederek, şunları söyledi:

“Emeklerimizin karşılığını şampiyonluk olarak aldık. Ama çalışmalarımız burada bitmedi. Şimdide önümüzde bölge şampiyonası var. İyi hazırlanıp, Malatya’yı bölge şampiyonasında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz.”

Yeni Malatya Gazetesi