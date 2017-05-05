U 16 Hokey Ligi Sona Erdi
2016-2017 Sezonu U16 Erkekler Hokey 5S 1. Ligi sona erdi. Malatya Hokey, ligi beşinci sırada tamamladı.
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Osmaniye’de 1-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen U16 Erkekler Hokey 5S 1. Ligi tamamlandı. Ligde yer alan Malatya Hokey, 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 10 puan aldı ve ligi beşinci sırada tamamladı.
2016-2017 Sezonu U16 Erkekler Hokey 5S 1. Lig’de Şampiyon olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK, ikinci Peyas Spor Kulübü ve üçüncü Nizip Belediyesi Spor Kulübü’ne kupa ve madalyalarını Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir takdim etti.
Yeni Malatya Gazetesi
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