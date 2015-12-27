U-16 Kuraları Çekildi



U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları kapsamında Malatya grubunda oynanacak karşılaşmaların kuraları çekildi.



Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (MASKF) gerçekleştirilen kura çekimine TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, MASKF Başkan Vekili Murat Turgut, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, İl Hakem Kurulu Başkanı Okan Sarı, TÜFAD Malatya Şubesi 2. Başkanı Muharrem Zeyno ve Malatya Saha Komiserleri Derneği Başkan Vekili Nurettin Doğan’ın yanı sıra grupta mücadele edecek olan takımların idarecileri ile antrenörleri katıldı. 7 ila 10 Haziran’da U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları kapsamında Malatya grubunda Siirt Eruh Gençlik, Adana Seyhan Belediyespor, Şanlıurfaspor, Adıyaman GAPSpor, Elazığspr ve Diyarbakır Erganispor takımları mücadele edecek. Yeşiltepe Stadı’nda oynanacak ve pazar günü sona erecek olan karşılaşmalar sonrası gruptan çıkan takım, bir üst kademede mücadele etme hakkı kazanacak.



Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, bütün takımlara grup maçlarında başarılar dileyerek, “Malatya grubunda mücadele eden takımların iyi duygularla şehirden ayrılmasını istiyoruz. Buradaki ekip sizlere hizmet etmek için çalışacak. Sizlere yardım etmek için varız. Burada 6 takım mücadele edecek ve nihayetinde bir takım birinci çıkacak. Bence genç sporcularımızın burada bulunması ve buraya gelmesi de bir birinciliktir” dedi.



MASKF Başkan Vekili Murat Turgut ise, “2011-2012 sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarının bir ayağı da Malatya’da yapılacak. 6 takımın mücadele edeceği grubumuzda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Neticede bir takımımız birinci olacak. Önemli olan müsabakalarımızın centilmence geçmesidir” diye konuştu.



Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Okan Sarı hakem camiası olarak karşılaşmaları en iyi şekilde yönetmek için büyük gayret sarf edeceklerini dile getirirken, TÜFAD Malatya Şubesi 2. Başkanı Muharrem Zeyno ise bütün takımlara müsabakalarda başarılar diledi. Malatya Saha Komiserleri Derneği Başkan Vekili Nurettin Doğan da, müsabakaların kazasız belasız en iyi şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

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