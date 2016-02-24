U-16 Ligi Fikstürü Çekildi

Malatya amatör futbolda, U-16 Ligi’nin fikstür çekimi gerçekleştirildi.

2015-2016 Futbol sezonu U- 16 Ligi fikstür çekimi, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (MASKF) yapıldı. Fikstür çekimine; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Futbol İl Tertip Komitesi Üyeleri Erkan Van ve Sezer İnce, kulüp idarecileri ile antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, U-16 Ligi’nin her kategori gibi kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti.

Her kategoride lig düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getiren Özdemir, amatör spor kulüplerine gösterdikleri ilgi ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Özdemir, U-16 Ligi’nin 13 takımla iki grupta oynanacağını kaydederek, birinci olan takımın U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil edeceğini de sözlerine ekledi.

Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise, lige katılan amatör takımlara başarılar dileyerek, sezonun en iyi şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Fırat, ligin 13 Mart’ta başlayacağını ifade ederek, ligde 13 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceğini belirtti.

2015-2016 sezonu U-16 Ligi’nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Telekomspor, Anadolu Selçuklu Spor, Akçadağspor, Battalgazi Belediyespor, Demirspor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor, Kale Gençlerbirliği.

B Grubu: Adafı Kartalspor, 44 Malatyaspor, Malatya Yeşilyurtspor, Malatya Fenerspor, Sanayispor, Orduzuspor.

Yeni Malatya Gazetesi