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Malatya Haber -

U-16 Liginde Kura Çekildi

U-16 Liginde Kura Çekildi
  • 08.02.2017
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Malatya amatör futbolunda U-16 Ligi’nin kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekimine; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Van ve Sedat Kayış, tertip komitesi üyeleri ile lige katılan takımların idarecileri katıldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, kura çekiminde yaptığı konuşmada, U-16 Futbol Ligi’nin 10 takımın katılımıyla tek grupta oynanacağını ifade etti.

Özdemir, grubu birinci sırada tamamlayacak olan takımın Malatya’yı U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil edeceğini kaydederek, ligin centilmence, fair-play içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

U-16 Futbol Ligi’nin Malatya amatörü adına büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Özdemir, ligin U-17 ve U-19 Ligleri için altyapı niteliği taşıdığını belirtti.

Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise U-16 Futbol Ligi’nin 11 Mart’ta başlayıp, 13 Mayıs’ta sona ereceğini kaydetti.

Fırat, ligde mücadele eden takımlara başarılar diledi.

U-16 Futbol Ligi’nde mücadele edecek takımlar şöyle:

Battalgazi Belediyespor, Telekomspor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Adafı Kartalspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Demirspor, Malatya Galataspor, Sanayispor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği.

Yeni Malatya Gazetesi

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