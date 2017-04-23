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Malatya Haber -

U-16 ve U-13 Liglerine Devam

U-16 ve U-13 Liglerine Devam
  • 23.04.2017
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Malatya U-16 ve U-13 Futbol Ligleri’nde karşılaşmalara devam edildi.

U-16 Futbol Ligi’nde 6’nci hafta erteleme karşılaşmaları oynandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Telekomspor-Sanayispor: 1-1

Battalgazi Belediyespor-Malatya Fenerspor: 0-2

Adafı Kartalspor-Demirspor: 2-0

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Malatya Galataspor: 8-0

Kale Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1

U-13 Futbol Ligi’nde ise 3’ncü hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde şu sonuçlar alındı.

Sanayispor-Malatya Fenerspor: 0-3 (hükmen)

Kale Gençlerbirliği-Akçadağspor: 6-1

Yeni Malatyaspor-Anadolu Selçuklu: 3-0

İnönü Üniversitesispor-Adafı Kartalspor: 0-12.

Yeni Malatya Gazetesi

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