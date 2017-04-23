U-16 ve U-13 Liglerine Devam
Malatya U-16 ve U-13 Futbol Ligleri’nde karşılaşmalara devam edildi.
U-16 Futbol Ligi’nde 6’nci hafta erteleme karşılaşmaları oynandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Telekomspor-Sanayispor: 1-1
Battalgazi Belediyespor-Malatya Fenerspor: 0-2
Adafı Kartalspor-Demirspor: 2-0
Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Malatya Galataspor: 8-0
Kale Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1
U-13 Futbol Ligi’nde ise 3’ncü hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde şu sonuçlar alındı.
Sanayispor-Malatya Fenerspor: 0-3 (hükmen)
Kale Gençlerbirliği-Akçadağspor: 6-1
Yeni Malatyaspor-Anadolu Selçuklu: 3-0
İnönü Üniversitesispor-Adafı Kartalspor: 0-12.
Yeni Malatya Gazetesi
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