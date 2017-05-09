Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

U-16’nın Şampiyonu Telekomspor

U-16’nın Şampiyonu Telekomspor
  • 09.05.2017
  • 0

Malatya U16 Futbol Ligi’nde sezon tamamlandı. Ligin son haftasına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan ligi, Telekomspor şampiyon tamamladı.

Malatya amatör futbolunun en önemli ligleri arasında yer alan U-16 Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta sonuna kadar büyük çekişme içerisinde geçen U-16 liginde Telekom spor rakibi Kale Gençlerbirliği’ni 4-3 yenerek şampiyon oldu.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) U-16 Ligi’nde şampiyon olan Telekomspor’u tebrik etti.

Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ligin centilmence geçtiği belirtilerek, lige katılan bütün takımlara teşekkür edildi.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."