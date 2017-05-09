U-16’nın Şampiyonu Telekomspor
Malatya U16 Futbol Ligi’nde sezon tamamlandı. Ligin son haftasına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan ligi, Telekomspor şampiyon tamamladı.
Malatya amatör futbolunun en önemli ligleri arasında yer alan U-16 Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta sonuna kadar büyük çekişme içerisinde geçen U-16 liginde Telekom spor rakibi Kale Gençlerbirliği’ni 4-3 yenerek şampiyon oldu.
Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) U-16 Ligi’nde şampiyon olan Telekomspor’u tebrik etti.
Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ligin centilmence geçtiği belirtilerek, lige katılan bütün takımlara teşekkür edildi.
Yeni Malatya Gazetesi
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