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Malatya Haber -

U-17 2. Kademe Sona Erdi

U-17 2. Kademe Sona Erdi
  • 16.04.2017
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Türkiye Futbol Federasyonu 2016-2017 sezonu U-17 Türkiye Şampiyonası 2. kademe Malatya grup maçları sona erdi.

Müsabakalara Mersin Tarsus Gücüspor, Kayseri Şekerspor, Adana Yüksel Gençlikspor, Kahramanmaraş 1920 Maraşspor, Adıyaman Çınarspor ve Diyarbakır DSİ futbol takımları katıldı. Grup müsabakaları sonunda Adana Yüksel Gençlikspor futbol takımı, Malatya grup birincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Adana Yüksel Gençlikspor antrenörü Fikret Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularına her zaman güvendiğini belirtti.

Adana’da Hatay’da grup birincisi olarak Malatya’ya geldiklerini hatırlatan Akbaş, Türkiye şampiyonasını kazanıp kupayı Adana’ya götürmek istediklerini sözlerine ekledi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Anonim dedi ki:
    16 Nisan 2017, 12:06

    Bu maçın hakemi kimdi ?

    Cevapla
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