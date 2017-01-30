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Malatya Haber -

U-17 Liginde A.Kartal ve Battalgazi B. Şampiyon

U-17 Liginde A.Kartal ve Battalgazi B. Şampiyon
  • 30.01.2017
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Malatya U-17 Futbol Ligi’nde sezon tamamlandı. Ligde Adafı Kartalspor (fotoğrafta) ile Battalgazi Belediyespor şampiyon oldu.

Malatya amatör futbolunda U-17 Ligi de oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı. 14 hafta sonunda A Grubu’nun lideri Adafı Kartalspor ile B Grubu’nun lideri Battalgazi Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti.

Adafı Kartalspor ile Battalgazi Belediyespor, U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil etme hakkını da kazanmış oldu.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, U-17 Futbol Ligi’nin şampiyonları Adafı Kartalspor ile Battalgazi Belediyespor’u tebrik etti.

Özdemir, U-17 Futbol Ligi’nin çekişmeli ve zevkli geçtiğini ifade ederek, “Malatya amatör futbolunda her ligimiz büyük bir heyecana sahne oluyor. U-17 Ligi’mizde oldukça çekişmeli, zevkli ve heyecanlı geçti. Neticede de A Grubu’nda Adafı Kartalspor, B Grubu’nda ise Battalgazi Belediyespor şampiyon oldu. İki takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca lige katılan ve özveriyle mücadele eden bütün takımlarımızı kutluyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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