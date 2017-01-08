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Malatya Haber -

U-17’de 11’inci Hafta Maçları Oynandı

U-17’de 11’inci Hafta Maçları Oynandı
  • 08.01.2017
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Malatya U-17 Futbol Ligi’nde 11’inci hafta maçları büyük heyecana sahne oldu. Bir maçın hükmen tamamlandığı haftada 29 gol atıldı.

Ligde haftanın sonuçları şöyle:

Akçadağspor-Adafı Kartalspor: 0-3 (hükmen)

Sanayispor-Malatya Galataspor: 3-1

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 1-10

Arguvan Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 0-3

Demirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 5-3

1932 Malatyagücü-Kale Gençlerbirliği: 1-2.

Yeni Malatya Gazetesi

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