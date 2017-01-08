U-17’de 11’inci Hafta Maçları Oynandı
Malatya U-17 Futbol Ligi’nde 11’inci hafta maçları büyük heyecana sahne oldu. Bir maçın hükmen tamamlandığı haftada 29 gol atıldı.
Ligde haftanın sonuçları şöyle:
Akçadağspor-Adafı Kartalspor: 0-3 (hükmen)
Sanayispor-Malatya Galataspor: 3-1
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 1-10
Arguvan Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 0-3
Demirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 5-3
1932 Malatyagücü-Kale Gençlerbirliği: 1-2.
Yeni Malatya Gazetesi
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