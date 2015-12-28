U-19 1. Ligde 5 Maç Oynandı
Malatya Amatör U-19 1. Futbol Ligi’nde 9. hafta karşılaşmaları gollü geçti. Lig’de 5 karşılaşmada 22 gol atıldı.
U-19 1. Futbol Ligi’nde 9. hafta karşılaşmaları oynandı. 5 karşılaşmanın oynandığı haftada en gollü maç Sancaktarspor ile Orduzuspor arasında oynandı. Ligin 9. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Telekomspor-Battalgazi Belediyespor: 3-1
Kale Gençlerbirliği-1932 Malatya Gücüspor: 2-3
Adafı Kartalspor-Sanayispor: 1-1
Sancaktarspor-Orduzuspor: 1-6
44 Malatyaspor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-2.
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