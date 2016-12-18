U-21 Liginde EYMS, Adana’yı Tek Golle Geçti
U-21 PAF Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor takımları, Orduzu Pınarbaşı Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Karşılaşmadan önce her iki takımın oyuncuları, yöneticileri, Çevik Kuvvet polisleri ile toplu fotoğraf çektirdiler.
STAD: Orduzu Pınarbaşı
HAKEMLER: İsa Doğanlar, Mazlum Gülsever, Erdi Tuma, 4. hakem Mahmut Uncu
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet Dumlu, Hakan Bezci, Eyüp Uçar, Mehmet Zincirkıran, Emre Akcebe, Fatih Gürden, Özgür Taylan Ökke (Dk.84 Furkan Savucu), Furkan Yiğit, Zülfü Sak (Dk.73 Uygar Taşkıran), Ufuk Ulutaş (Dk.78 Ömer Faruk Güleç)
YEDEKLER: Volkan Beycur, Uygar Taşkıran,Ömer Faruk Güleç, Yasin Gevrek, Umut Yılmaz,Sait Gündüz, Furkan Savucu
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun,
ADANA DEMİRSPOR: Nusretcan Kömüktük,Batuhan Belge (Dk.75 Durancan Gözükızıl), Berk Ortak, Semih Kurtulmuş, Ferhat Demirkol, Hasan Kaya, Cemre Özcan, Vedat Bulut, Mahsun Aksoy (Dk.55 Arda Öztep), Berat Demirbuğa (Dk.75 Ersu Türkmen) Galip Karatosun
YEDEKLER: Enes Akıncı, Durancan Gözükızıl, Cenkay İzci, Ersu Türkmen, Arda Öztep, Musa Talha Küpeli, Mustafa Baran
TEKNİK DİREKTÖR: Cengiz Hoşfikirer
GOL: Dk 85 Furkan Yiğit (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Eyüp Uçar, Emre Akcebe (Evkur Yeni Malatyaspor), Berk Ortak, Ferhat Demirkol, Cemre Özcan Berat Demirbuğa (Adana Demirspor),
Maçı Malatyaspor’un eski oyuncusu Hakan Söyler de izledi. Evkur Yeni Malatyaspor U-21’li futbolcular, attıkları golden sonra sahada görev yapan Çevik Kuvvet polislerini selamladılar.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
bu takım bu kadar iyi ama as takıma bir isim çıkmıyorsa oturup düşünememiz gerekiyor. Bu çocukları harcayan hocaya sabır gösteriyorken bu çocuklar yok olup gidecek. Hoca artık bu çocukları sahaya sürmeli. Sinan, Eren, Murat ne işe yarıyor oyuna girdiklerinde biri söylesin. Bu çocuklar onlar kadar yok diyorlarsa bu çocukları gönderin, yok verimli olacaklarsa önlerini kapatan İrfan Hocayı yollayın.