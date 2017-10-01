U-21’de EYMS A.Konya’yı Mağlup Etti
U21 Ligi’nin yedinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Atiker Konyaspor’u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti.
Ligin yedinci haftasında Evkur YeniMalatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı. Yaklaşık 150 taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Atiker Konyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda istediği futbolu ortaya koyamayan Evkur Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.
STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Onur Sekman, Mehmet Çakmak, dördüncü hakem Ali Alkan
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Dumlu, Emre Akcebe (Dk.58 Ertuğrul Karakayış), Eyüp Uçar, Mehmet Zencirkıran, İsmail Baran Karakoç, Fatih Gürden, Diyar Uykur, Burak Kavlak, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen (Dk. 90+3 İkbal İpek), Ferhat Canlı (Dk. 90+5 Kürşat Akçadağ)
YEDEKLER: Cihat Herdili, Ertuğrul Karakayış, Osman Güler, İkbal İpek, Mücahit Akkoç, Kürşat Akçadağ, Sait Gündüz
TEKNİK SORMLU: Murat Uçkun
ATKİKER KONYASPOR: Enes Akgün, Oğuzhan Nemli, Mustafa Özkan, Eren Özaydemir, Emre Sofuoğlu, Mevlüt Sürücü (Dk. 87 Ahmet Efe Yüzlik), Şeymus Aslan, Murat Ulusoy, Ahmet Gökbayrak, Veli Türkmen, Ali Ayhan Cebeci (Dk. 64 Uğurcan Erbaş)
YEDEKLER: Furkan Yardım, Bekir Candan, Uğurcan Erbaş, Muhammet Bahadır Arıkan, Alaattin Çatalkaya, Ekrem Kayılıbal, Ahmet Efe Yüzlik
TEKNİK SORUMLU: Hakan Yavuz
KIRMIZI KART: Dk. 89 İsmail Batan Karakoç (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Ferhat Canlı (Evkur Yeni Malatyaspor), Mevlüt Sürücü (Atiker Konyaspor)
GOLLER: Dk. 56 Ferhat Canlı, Dk.65 Burak Kavlak, Dk.86 Furkan Yiğit (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 1 Murat Ulusoy, Dk.90+5 Ahmet Efe Yüzlik (Atiker Konyaspor)
Karşılaşmanın 57’nci dakikasında sakatlanan Emre Akcebe oyuna devam edemedi. Sol eline darbe alan ve bir süre saha kenarında tedavi edilen Akcebe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen Akcebe, yeniden stada döndü.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi