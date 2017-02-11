U-21’de EYMS Denizli İle Yenişemedi
U-21 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor takımları, Orduzu Pınarbaşı Stadı’nda karşı karşıya geldiler ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında konuk takım Aykut Erbey’in golüyle öne geçerken, Evkur Yeni Malatya 80. dakikada Furkan Yiğit’le 1-1’lik beraberliği sağladı. Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken ev sahibi takımdan Fatih Gürden kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
STAD: Orduzu Pınarbaşı,
HAKEMLER: Süleyman Aslan, Cüneyt Narlayan, Onur Karakaş 4. hakem Tugay Benek
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Volkan Beycur, Emre Akcebe (Dk. 92 Cihat Vurmaz), Eyüp Uçar, Mehmet Zincirkıran, Ömer Faruk Güleç, Fatih Gürden, Özgür Taylan Ökke, Cihan Ak (Dk. 57 Furkan Yiğit), Ali f Faruk Mohamed (Dk. 57 Furkan Savucu), Furkan Pekşen, Ufuk Ulutaş,
YEDEKLER: Geylani Kaya, Furkan Yiğit, Cihat Vurmaz, Ömer Faruk Göldağı, Uygar Taşkıran, Furkan Savucu, Yasin Gevrek
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun,
DENİZLİSPOR: Ali Rıza Çetinel,Yaşar Çil, Ramazan Kuzu, Mustafa Teke, Aykut Erbey, Haci Ali Albay (Dk. 87 Asım Aksungur), Beytullah Daşel (Dk. 54 Oğuzhan Duran), Salih Berkay Gökbel, Aykut Yeşilyayla (Dk. 90+2 Baran Berkay Karpuz, Mustafa Özgür, Mustafa Can Güner
YEDEKLER: Abdulkadir Sünger, Baran Berkay Karpuz, Fatih Oruç, Semih Tok, Asım Aksungur, Oğuzhan Duran
TEKNİK DİREKTÖR: Arif Topbaş
GOLLER: Dk. 80 Furkan Yiğit (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 54 Aykut Erbey (Denizlispor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Fatih Gürden (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Akçebe, Eyüp Uçar, Mehmet Zinçirkıran, Furkan Pekşen (Evkur Yeni Malatyaspor) Mustafa Teke, Beytullah Daşel, Aykut Yeşilyayla, Mustafa Özgür (Denizlispor)
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi