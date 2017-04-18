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Malatya Haber -

U-21’de EYMS Eskişehirspor’u Mağlup Etti

U-21’de EYMS Eskişehirspor’u Mağlup Etti
  • 18.04.2017
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TFF U-21 PAF Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı’ndaki sahada karşı karşıya geldiği Eskişehirspor’u Furkan Yiğit ve penaltıdan Abdulsamet Dumlu’nun golleriyle 2-1 mağlup etti. 67. dakikada penaltı golünü atan EYMS U-21 kalecisi Abdulsamet Dumlu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Dumlu kırmızı kart görünce, Teknik Direktör Murat Uçkun Eray Baba’yı çıkararak yedek kaleci Volkan Beycur’u oyuna dahil etti.

STAD: Orduzu Pınarbaşı

HAKEMLER: Süleyman Aslan, Mehmet Yağmur, Ali Yakut, 4. Hakem Uğur Çetin

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abulsamet Dumlu, Hakan Bezci, Eyüp Uçar, Mehmet Zincirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Fatih Gürden, Ali Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Cihan Ak (Dk. 30 Eray Baba) (Dk. 73 Volkan Beycur), Talha Cellat (Dk. 77 Furkan Pekşen)
YEDEKLER: Volkan Beycur, Furkan Pekşen, Ufuk Ulutaş, Emre Akcebe, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı, Yasin Gevrek
TEKNİKDİREKTÖR: Murat Uçkun

ESKİŞEHİRSPOR: Davut Paşa, Batuhan Akkol, İsmail Oykun, Miran Avcı (Dk.46 Mevlüt Çelik), Kaan Kaydırak, Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 82 Buğra Mustafa Özkan), Kaan Gül, Abdulgani Demir, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Alperen Kocabaş (Dk. 88 Mustafa Kadir Ergen)
YEDEKLER: Metehan Çatı, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Türker, Mustafa Kadir Ergin, Mehmet Sefa Etöz, Buğra Mustafa Özkan
TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Türkmengil

GOLLER: Dk.3 Furkan Yiğit, Dk.67 Abdulsamet Dumlu (penaltı- Evkur Yenimalatyaspor) Dk.65 İbrahim Halil Öner (Eskişehir)

KIRMIZI KART: Dk 68 Abulsamet Dumlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Pekşen (Evkur Yeni Malatyaspor), Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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