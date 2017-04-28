U-21’de EYMS- Göztepe Maçı 14.00’te

U21 Liginde liderin en yakın takipçisi olan temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 30’uncu haftasında sahasında Göztepe U21 ekibini konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, zorlu mücadelede mutlak galibiyeti hedefliyor.

U21 Liginde zirvenin en yakın takipçisi Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, Cumartesi günü zorlu bir doksan dakikaya çıkacak. Kendi saha ve seyircisi önünde zorlu rakibini konuk edecek olan sarı kırmızılılarda, hedef mutlak üç puan olacak.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinin antrenman sahasında oynanacak olan bu zorlu karşılaşma saat: 14.00’da oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı ise Van bölgesinden Ufuk Taşçı, İsmail Sungun ve Hüsnü Çatalkaya üçlüsü yönetecek.

Murat Uçkun yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor U 21 ekibi, ligin 30’uncu haftasında sahasında konuk edeceği Göztepe U21 ekibi karşısında sahaya şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Volkan Beycur, Hakan Bezci, Eyyüp Uçar, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Fatih Gürden, Ali Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Talha Cellat ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

Teknik direktör İsmail Alan yönetimindeki Göztepe U 21 ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor U21 ekibi karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Yavuz Aygün, Oğuzhan Sülçe, Yalçın Kayan, Arda Can, Hasan Ayçiçek, Ejder Kurtcebe, Faruk Korkmaz, Alper Yavaşça, Mustafa Güzel, Eşref Kaymaz ve Tayfun Aktaş muhtemel ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Bu arada U-21’de son puan durumu da şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi