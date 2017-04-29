U 21’de EYMS Göztepe’yi 3-2 Mağlup Etti
U 21 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı’nda oynanan karşılaşmada Göztepe’yi 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini 9. dakikada Furkan Yiğit, 13. dakikada Ömer Faruk Güleç, 23. dakikada Özgür Taylan Ökke atarken, Göztepe’nin golleri 6. dakikada İlke Tankul ve 88. dakikada Kürşat Arabağ’dan geldi.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com
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