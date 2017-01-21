U-21’de EYMS Mersin’e Mağlup Oldu

U-21 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mersin İdmanyurdu’na 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 48. dakikasında konk takım Sait’in golüyle öne geçti:0-1 55. Evkur Yeni Malatyaspor Libyalı oyuncusu Alif Faruk Mohamed’le penaltı kullandı, ancak Mersin kalecisi gole izin vermedi. 57. dakikada Sait, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve skoru 0-2 yaptı. 80. dakikada konuk takımdan Emrecan Dönmez, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın son dakikasında Ferhat Yıldırım, ev sahibi ekibin tek golünü kaydetti ve maç 2-1 Mersin İdmanyurdu’nun galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşma sonra iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginliğe takımların yöneticileri ve polis müdahale ederek kavgayı engelledi.

STAD: Orduzu Pınarbaşı

HAKEMLER: Recep İlker Kor, Hüseyin Kılıç, Mahmut Uncu 4. hakem İsa Doğanlar

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Volkan Beycur, Hakan Bezci, Eyüp Uçar, Mehmet Zincirkıran, Ömer Faruk Güleç, (Dk 66 Zülfü Sak) Uygar Taşkıran (Dk 30 Ferhat Yıldırım) Özgür Taylan Ökke, (Dk 78 Cihat Vurmaz) Cihan Ak, Alif Faruk Mohamed, Ömer Faruk Göldağı, Ufuk Ulutaş,

YEDEKLER: Abdulsamet Dumlu, Emre Akcebe, Cihat Vurmaz, Sait Gündüz, Zülfü Sak, Furkan Savucu, Ferhat Yıldırım,

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun,

MERSİN İDMANYURDU: Mehmet Ferhat Pesen, Ahmet Taner Çukadar, Gökhan Akman, Sait Haydaroğlu, Uğur Koku, Mert Arabacı, Atahan Çukurova (Dk 86 Hüseyin Dalmış) Sergen Ağar (Dk 69 Berk Ökten) Oğulcan Evin, Emrecan Dönmez, Anıl Kapıkıran (Dk 82 Ali Alakabak)

YEDEKLER: Yunus Emre Aslan, Kerem Kerimoğlu, Berk Ökten, Ömercan Göçmen, Ali Alakabak, Hüseyin Dalmış, Taner Dalay

TEKNİK DİREKTÖR: Burhan Baygın

GOLLER:Dk.48 ve Dk.57 Sait Haydaroğlu (Mersin İdmanyurdu) Dk.90 Ferhat Yıldırım (E.Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.80 Emrecan Dönmez (Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Özgür Taylan Ökke (Evkur Yeni Malatyaspor) Mehmet Ferhat Pesen, Atahan Çukurova, Sergen Ağar (Mersin İdmanyurdu)

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi