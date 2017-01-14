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Malatya Haber -

U-21’de EYMS Sivasspor’u Mağlup Etti

U-21’de EYMS Sivasspor’u Mağlup Etti
  • 14.01.2017
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U-21 PAF Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor takımları, Orduzu Pınarbaşı’ndaki Malatyaspor antrenman sahasında karşı karşıya geldiler. Karla kaplı zemindeki maçı Evkur Yeni Malatyaspor, 2-0 kazandı.

STAD: Orduzu Pınarbaşı

HAKEMLER: Serhat Çelik, Seyfettin Erten, Oğur Aydoğdu 4. hakem Yunus Dursun

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet Dumlu, Hakan Bezci, Eyüp Uçar, Mehmet Zincirkıran, Ömer Faruk Güleç, Fatih Gürden, Özgür Taylan Ökke, Furkan Yiğit, (Dk 92 Ömer Faruk Göldağı) Alif Faruk Mohamed, Furkan Pekşen, (Dk 85 Cihat Vurmaz) Ufuk Ulutaş, (Dk 88 Uygar Taşkıran
YEDEKLER: Volkan Beycur, Uygar Taşkıran, Cihat Vurmaz, Sait Gündüz, Zülfü Sak, Furkan Savucu, Ömer Faruk Güleç,
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun,

SİVASSPOR: Yavuz Buğra Soyar, Abdulbaki Kaya, Burak Gülle, İbrahim İşci, Hasan Ekici, Bayram Balduk, (Dk 86 Rıdvan Zorlu) Serhat Mutlu, Furkan Işık, Tunahan Nazlı, Berkan Ercan, (Dk 77 Said Gedik) Ömerhan Ayın, (Dk 72 Serhat Bütün)
YEDEKLER: Ali Ersoy, Ali Çalışkan, Said Gedik, Rıdvan Zorlu, Serhat Bütün, Mürsel Arslan, Mert Yanık
TEKNİK DİREKTÖR: Mahmut Hoşgiz

GOL: Dk 12 Furkan Pekşen, Dk 69 Alif Faruk Mohamed (Evkur Yeni Malatyaspor)

Mehmet GÖRESİYE, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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