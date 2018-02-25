U21’de EYMS’den Net Galibiyet
U-21 Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor’u İsmail Baran ve Özgür Taylan Ökke’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
STAD: Orduzu Pınarbaşı
HAKEMLER: Nabi İzci, Ümit Ertan, Yusuf Furkan Keleş, 4. Hakem Kasım İlhan
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abulsamet Dumlu, İkbal İpek, Eyüp Uçar, Emre Akcebe, Burak Kavlak, Fatih Gürden, (Dk. 88 Mücahit Akkoç ) Ali Faruk Mohamed, (Dk. 86 Özgür Taylan Ökke ) İsmail Baran Karakoç, İsmail Öztürk, (Dk. 46 Ertuğrul Karakayış ) Berkan Durdu, Hüseyin Ekici
YEDEKLER: Cihat Herdili, Kürşat Akçadağ, Ertuğrul Karakayış, Mücahit Akkoç, Osman Güler, Özgür Taylan Ökke
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Ramazan Hüseyin Arslan, Berkay Yılmaz, Arif Bostancı (Dk 75 Fatih Kızılay) Birol Yılmazer (Dk 89 Emin Acar) Melih Berat Arslan, Caner Gökçek, Abdulsamed Çetinkaya (Dk 85 Oğuzhan Kartal)
YEDEKLER: Halit Tokur, Emin Acar, Berker Turan,İbrahim Bostancı,Oğuzhan Kartal, Ömer Faruk Yılmaz,Fatih Kızılay
TEKNİK DİREKTÖR: Ekrem Tokatlı
GOLLER: Dk.84 İsmail Baran Karakoç, Dk.87 Özgür Taylan Ökke (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: İsmail Baran Karakoç, Ertuğrul Karakayış (Evkur Yeni Malatyaspor) Berkay Yılmaz, Birol Yılmazer, Melih Berat Arslan ( Kardemir Karabükspor)
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi