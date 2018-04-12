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U14 2. Kademe Grup Maçları Başladı

U14 2. Kademe Grup Maçları Başladı
  • 12.04.2018
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U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maçlarının Malatya ayağı start aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maç programı açıklandı. Şampiyonada 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 20 takımın katılacağı 2. kademe müsabakaları dört grup merkezinde oynanıyor.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maçlarının bir ayağı Malatya’da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanıyor. 15 Nisan’da sona erecek olan müsabakalarda Diyarbakır AMED Sportif, Diyarbakır DSİ Spor, Mersin Çukurova İdman Yurdu, Kayseri Atletikspor, Kahramanmaraş Kurtuluş 1920 ve Hatay Karaağaçspor takımları mücadele ediyor.

ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kayseri Atletikspor-Hatay Karaağaçspor: 3-1

Diyarbakır AMED Sportif-Mersin Çukurova İdman Yurdu: 2-1.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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