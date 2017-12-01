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Malatya Haber -

U14 Seçmeleri Tamamlandı

U14 Seçmeleri Tamamlandı
  • 01.12.2017
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen U14 seçmeleri tamamlandı. Seçmelere Malatya’dan 5 sporcu katıldı.

  Tolunay Kafkas sorumluluğundaki Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı oyuncu seçmeleri sona erdi.

  U14 seçmeleri, 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Emir Hotels bünyesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde düzenlendi.

  Seçmelere İstanbul’dan 4, Ankara ve İzmir’den 2, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya ve Van’dan 1’er olmak üzere 20 bölge karması katıldı.

  Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği U14 seçmeleri sonrası, Genç Milli Takımların en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı’na ve kulüplere seçme havuzu oluşturulacak.

Yeni Malatya Gazetesi

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