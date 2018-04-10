U14 Türkiye Şampiyonası’nın Malatya Ayağı Başlıyor

U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maç programı açıklandı. Buna göre, grup merkezleri arasında yer alan Malatya’da karşılaşmalar 12-15 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maç programı açıklandı. Şampiyonada 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 20 takımın katılacağı 2. kademe müsabakaları dört grup merkezinde oynanacak. Karşılaşmalar 6 takımlı Zonguldak ve Malatya grup merkezlerinde 12 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde, 4’er takımlı Afyonkarahisar ve Samsun grup merkezlerinde ise 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak.

2.Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 4 takım, U14 Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarını daha sonra belirlenecek bir grup merkezinde yapacak.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe maçlarının bir ayağı Malatya’da oynanacak. 12-15 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan müsabakalarda Diyarbakır AMED Sportif, Diyarbakır DSİ Spor, Mersin Çukurova İdman Yurdu, Kayseri Atletikspor, Kahramanmaraş Kurtuluş 1920 ve Hatay Karaağaçspor takımları mücadele edecek.

Müsabakalarla ilgili teknik toplantı 11 Nisan’da Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilecek ve 12 Nisan’da müsabakalar başlayacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi