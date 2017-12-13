U15 Liginin Fikstürü Çekildi
Malatya Amatör U15 Futbol Ligi’nin fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig, 6 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen U15 Futbol Ligi’nin fikstür çekimine; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Fırat, Erkan Van ve Ergin Turan, Tertip Komitesi Üyesi Sezer İnce ile kulüplerin idarecileri katıldı.
Fikstür çekimi öncesi konuşan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, U15 Ligi’nde yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ligin 12 takımın katılımıyla iki grupta oynanacağını kaydeden Özdemir, “Gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar final maçı oynayacak. Şampiyon olan takımımız, Malatya’mızı U15 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazanacak” dedi.
Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise, U15 Ligi’nde 2017-2018 sezonun centilmence geçmesini temenni ederek, lige katılan kulüplere başarılar diledi.
Fırat, U15 Futbol Ligi’nin 6 Ocak’ta oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacağını belirtti.
U15 Futbol Ligi’nde mücadele edecek takımlar ve gruplar şöyle oluştu:
A GRUBU: Kaldırımgücü, Anadolu Selçukluspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Konak Belediyespor, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet Gençlikspor.
B GRUBU: Malatya Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, Telekomspor, Malatya Fenerspor, İnönü Üniversitesispor, Kale Gençlerbirliği, Demirspor.
Yeni Malatya Gazetesi