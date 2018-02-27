U15’de Şampiyon Kale Gençlerbirliği

Malatya Amatör U15 Futbol Ligi’nde şampiyon Kale Gençlerbirliği Spor Kulübü oldu.

U15 Futbol Ligi’nde A Grubu’nu lider tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile B Grubu’nu lider tamamlayan Kale Gençlerbirliği, iki maç üzerinden oynanan final karşılaşmalarında şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Kale Gençlerbirliği, ilki 2-2 tamamlanan finalin ikinci maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 2-0 yenerek, şampiyonluğunu ilan etti.

Malatya U15 Futbol Ligi’nin şampiyonu Kale Gençlerbirliği, Malatya’yı U15 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil etme hakkını da elde etmiş oldu.

Normal sezonda oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1’de beraberlik alarak 28 puan toplayan ve namağlup final maçlarında mücadele etme hakkını elde eden Kale Gençlerbirliği, toplamda 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak sezonu namağlup şampiyon tamamlamış oldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi